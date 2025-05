Telefonische verkoop thuisbatterij, zo kom je ervan af

Wat is een thuisbatterij

Met een thuisbatterij sla je energie op die je opwekt met zonnepanelen, maar niet direct gebruikt. De thuisbatterij lijkt populairder te worden, omdat de salderingsregeling stopt. Dat betekent dat je vanaf 1 januari 2027 opgewekte energie niet meer kunt verrekenen met je verbruik. Het klinkt dus interessant om energie op te slaan en te gebruiken wanneer je die nodig hebt.

Koop geen thuisbatterij aan de telefoon

Verkopers van thuisbatterijen bellen vaak ongevraagd met een ‘aanbod’. En dat is precies waar het misgaat, want ze vertellen dat je met dit aanbod flink kunt besparen op je energielasten. Maar dat klopt lang niet altijd. Het is onzeker hoe energieprijzen en opbrengsten zich ontwikkelen. Dat maakt ook de terugverdientijd onzeker. De telefonische verkopers beloven een terugverdientijd van 3 tot 5 jaar. Maar volgens Milieu Centraal verdien je de kosten van een thuisbatterij hoogstwaarschijnlijk niet terug.

Kijk uit voor leningen

Het gaat bij de verkoop van thuisbatterijen om grote bedragen. Vaak wel tienduizenden euro’s. Niet iedereen kan dit in 1 keer betalen. Verkopers spelen hier slim op in:

Verkopers beloven dat je makkelijk een renteloze lening kunt krijgen, bijvoorbeeld via het Warmtefonds. Maar die beloftes kloppen niet altijd. Bij het Warmtefonds betaal je vanaf een bepaald inkomen wél rente. En sommige bedrijven worden door het Warmtefonds uitgesloten. Dat betekent dat je geen lening kunt krijgen als je met deze bedrijven in zee gaat.

Verkopers bieden zelf een lening aan. Ga daar niet op in, want de rente is hoog. De thuisbatterij levert dan zeker geen besparing op: je verliest geld.

Kijk dus uit voor beloftes en aanbiedingen van deze telefonische verkopers. Of beter nog, ga niet in op telefonische verkoop van een thuisbatterij.

Hoe kom ik van een telefonisch contract af?

Niet ingestemd

Voor een overeenkomst is het nodig dat er een ‘aanbod’ is ‘aanvaard’. Je moet dus akkoord zijn gegaan met een duidelijk aanbod van de verkoper. Is dat niet zo? Stuur dan een brief naar de verkoper en ontken de overeenkomst. Vraag in je brief ook naar bewijs, zoals een getekend contract.

Gebruik je bedenktijd

Bij telefonische verkoop heb je recht op een bedenktijd. Dat betekent dat je het contract kosteloos kunt terugdraaien.

Soms geldt de bedenktijd niet, zoals bij op maat gemaakte producten. Als er zo’n uitzondering geldt, moet de verkoper je hier goed over informeren. En je moet hier akkoord mee zijn gegaan. Verkopers zeggen dat de thuisbatterijen maatwerk zijn en dat je daarom vastzit aan het contract. Maar dat is vaak niet waar. Laat je dus niet ompraten. Stuur een brief en schrijf daarin dat je gebruikmaakt van je bedenktijd.

De bedenktijd is 14 dagen. Word je hierover niet of niet goed geïnformeerd door de verkoper? Dan heb je recht op een bedenktijd van 12 maanden. Of 14 dagen vanaf het moment dat je wel goed bent geïnformeerd.

Annuleringskosten thuisbatterij

Soms rekenen verkopers van thuisbatterijen hoge annuleringskoten als je de koop probeert te ontbinden. Of ze geven je een ‘keuze’ om in plaats daarvan een ‘goedkopere’ thuisbatterij af te nemen. Trap er niet in. Want annuleringskosten mogen niet worden gerekend als je gebruikmaakt van je bedenktijd.

Annuleren buiten de bedenktijd

Annuleer je buiten je bedenktijd en is er bijvoorbeeld geen sprake van misleiding of agressieve verkoop? Dan mag een bedrijf wel annuleringskosten rekenen. Maar ook daar zijn regels voor. De verkopers van thuisbatterijen gebruiken vaak vaste annuleringskosten van 25 tot 30%, die weggemoffeld zijn in de algemene voorwaarden. Dit mag niet zomaar. Je moet vooraf goed worden geïnformeerd over de kosten. En de kosten moeten redelijk zijn. Die verschillen per geval, dus een vast percentage is al snel oneerlijk. Ga pas akkoord als het bedrijf kan bewijzen dat de vaste annuleringskosten redelijk zijn.

Agressieve verkoop en misleiding bij thuisbatterijen

Misleiding en agressieve verkoop is niet toegestaan. Toch krijgen we signalen dat dit gebeurt:

Je wordt flink onder druk gezet om een thuisbatterij te kopen.

Prijzen kunnen oplopen tot tienduizenden euro’s. Deze prijzen worden niet duidelijk vermeld.

Soms wordt gezegd dat je nergens aan vastzit, maar wordt een getekende offerte stiekem omgezet naar een contract.

Agressieve verkoop en misleiding zijn verboden. Gebeurt het toch? Stuur dan een aangetekende brief en zeg hierin dat je het contract ‘vernietigt’. Dat betekent dat je het contract ongedaan maakt.

Eis je aanbetaling terug

Tijdens het gesprek wordt direct gevraagd om een borg of aanbetaling van €250. Maak nooit tijdens een ongevraagd telefonisch verkooptelefoontje direct een bedrag over. Want je krijgt het vaak maar moeilijk terug.

Heb je een aanbetaling of borg betaald? En lukt het om het contract te vernietigen of gebruik te maken van je bedenktijd? Dan heb je recht op terugbetaling van je borg of aanbetaling. Zet daarom ook in je brief:

Dat je het bedrag terugeist.

Dat je het geld voor een bepaalde datum op je rekening wilt hebben.

Wat je doet als de verkoper niet meewerkt. Bijvoorbeeld een stap naar de rechter. Of naar de Geschillencommissie, als het bedrijf hierbij is aangesloten.

Ongevraagd gebeld: hoe komen ze aan mijn nummer?

Deze verkopers kunnen op verschillende manieren aan je nummer komen:

Je hebt je gegevens achtergelaten op een website, bijvoorbeeld voor een 'gratis energiescan'.

Je gegevens zijn verkocht, gedeeld of gelekt door of gestolen van een bedrijf waar je klant bent of bent geweest.

Het is verkopers verboden om consumenten ongevraagd te bellen. Dat is alleen anders als je hier toestemming voor hebt gegeven. Of als je een oud-klant bent.

Wordt je ongevraagd gebeld door een verkoper van een thuisbatterij? Meldt het ongevraagde telefoontje bij de ACM. Zodat zij hierop kunnen handhaven en boetes kunnen uitdelen.

Meldpunt Eerlijk

Problemen met een telefonische verkoper? Ben je bijvoorbeeld ongevraagd gebeld door een verkoper van thuisbatterijen? Of is er sprake van misleiding, oplichting of agressieve verkoop? Meld het probleem dan op ons Meldpunt Eerlijk. En noem daarbij ook de naam van het bedrijf. Dat helpt ons om de klachten beter in kaart te brengen.