Faillissement energieleverancier

Vergunning energieleverancier

Een energieleverancier heeft een vergunning nodig om energie te mogen leveren. Dat betekent dat het bedrijf aan bepaalde eisen moet voldoen. Een energieleverancier moet bijvoorbeeld:

Betrouwbaar kunnen leveren.

Redelijke tarieven rekenen.

Redelijke voorwaarden hebben.

Een klachtenregeling hebben.

Zijn aangesloten bij een geschillencommissie.

Zich houden aan de consumentenregels.

De toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) controleert of energieleveranciers zich aan de eisen houden.

Autoriteit Consument en Markt (ACM) grijpt in

Voldoet een leverancier niet aan de eisen van de vergunning? Dan kan de ACM ingrijpen. Bij problemen mag de ACM de vergunning intrekken. Bijvoorbeeld als de energieleverancier failliet is, of gaat. Want dan kan de leverancier niet meer op een betrouwbare manier energie leveren.

Elektriciteit en gas blijven beschikbaar

Als je energieleverancier failliet is, kun je gewoon elektriciteit en gas blijven gebruiken. De ACM regelt direct een tijdelijke energieleverancier. Daarna moeten de klanten naar een nieuwe energieleverancier:

Zodra de ACM de vergunning intrekt kan de curator het klantenbestand verkopen of doorgeven aan een nieuwe energieleverancier. Die periode duurt maximaal 10 werkdagen.

Blijven er klanten over? Dan is het uitgangspunt dat de overgebleven klanten worden verdeeld over alle energieleveranciers. Die periode duurt ook maximaal 10 werkdagen.

Je krijgt dus een nieuwe energieleverancier na maximaal 20 werkdagen. Zelf hoef je daar niets voor te doen. Dat kan ook niet. Want je mag in deze periode zelf niet overstappen. Dat staat in de wet.

Wat gebeurt er met je energiecontract

Overname van je energiecontract

De nieuwe leverancier is niet verplicht om je contract over te nemen, maar soms gebeurt dat wel. De voorwaarden blijven dan hetzelfde.

Aanbod nieuwe leverancier

De energieleverancier kan ook een contract aanbieden met andere voorwaarden. Je bent niet verplicht om het aanbod te accepteren.

Accepteer je het aanbod? Dan blijf je bij je nieuwe leverancier.

Wijs je het aanbod af? Dan kun je na een opzegtermijn van 30 dagen en zonder boete overstappen naar een andere leverancier. Vergelijk met onze Energievergelijker het aanbod van andere leveranciers.

Recht op geld terug?

Na de overstap moet je nog afrekenen. Je oude energieleverancier stuurt je een eindafrekening. Daarin staat of:

Je recht hebt op geld, bijvoorbeeld door te veel betaalde voorschotten.

Je nog een bedrag moet betalen voor energieverbruik.

Is een afrekening onduidelijk? Met onze voorbeeldbrief vraag je om opheldering.

Melden bij de curator

Heb je recht op geld terug? Bijvoorbeeld vanwege een niet ontvangen welkomstbonus, waarborgsom of te veel betaalde voorschotten? Meld dit dan bij de curator. Die verzamelt alle meldingen en kijkt wat er nog betaald kan worden. Vaak zie je op de website van je energieleverancier wie de curator is. Maar je kunt het ook opzoeken via het insolventieregister of de Kamer van Koophandel.

Verdeling

De wet bepaalt in welke volgorde schuldeisers worden terugbetaald. Heeft het bedrijf schulden bij de Belastingdienst of het UWV? Dan gaan die voor.

Als ‘gewone klant’ van een failliete energieleverancier sta je achteraan in de rij. Toch is het verstandig om je te melden bij de curator. Het is een kleine moeite en het levert je uiteindelijk misschien nog iets op. Heb je je gemeld? Dan kun je via de faillissementsverslagen van de curator op de hoogte blijven van de ontwikkelingen.