Mag dat zomaar?

Mag een consument telefonisch worden benaderd? En mogen ze je een aanbieding doen van een andere energieleverancier?

Telefonische verkopers mogen sinds 1 juli 2021 niet meer zomaar bellen. Ze moeten vooraf toestemming van je hebben.

Toestemming geef je vaak als je ergens lid of klant van wordt. Ook kun je soms onbewust toestemming geven. Bijvoorbeeld door mee te doen aan een wedstrijd, zoals op Instagram.

Een energieleverancier mag jou ook bellen, als je tot 3 jaar daarvoor klant was.

Aan welke regels moet een telefonische verkoper zich houden?

Word je gebeld door een telefonisch verkoper omdat je daar toestemming voor hebt gegeven? Dan moet de verkoper zich wel aan een aantal regels houden:

De verkoper moet aan het begin van het gesprek vragen of het gelegen komt, laten weten hoe lang het gesprek duurt, wie hij is en waarom hij belt.

De verkoper moet je nummer verwijderen als je dat vraagt. Je hoeft hiervoor niet eerst een bandje af te luisteren over het recht van verzet. Is het gesprek niet gewenst? Geef gelijk aan dat je gebruik maakt van het recht van verzet en niet meer gebeld wilt worden. De verkoper moet hier gehoor aan geven.

Het telefoonnummer waarmee de verkoper belt moet zichtbaar en werkend zijn. Dit betekent dat je de verkoper op dat nummer gratis of tegen de gebruikelijke belkosten terug kan bellen.

Een aanbod accepteren via de telefoon is niet voldoende. Je moet het schriftelijk of per mail ontvangen en bevestigen. Alleen voor het verlengen van een bestaand energiecontract is een telefonisch akkoord voldoende.

Ongewild overgestapt van energieleverancier?

Wat kun je doen, of hoe werkt het als je:

Ongewild bent overgestapt naar een andere energieleverancier.

Ongemerkt bent overgestapt naar een andere energieleverancier

Door foute of onvolledige informatie bent overgestapt naar een andere leverancier.

Schriftelijk akkoord

Heb je geen schriftelijke toestemming gegeven? Dan is er geen contract met de energieleverancier. Een overstap is dan niet geldig. Je kunt het beste schriftelijk protesteren als een leverancier zich daar niet aan houdt. Leden helpen we op weg met onze Brievenhulp.

14 dagen bedenktijd

Bij telefonische verkoop heb je een bedenktijd van 14 kalenderdagen. De bedenktijd gaat in vanaf de dag dat je het contract hebt afgesloten. In die periode kun je dus nog van een energiecontract af. Dit is ook zo bij huis-aan-huisverkoop. Ook dan kun je het energiecontract binnen 14 kalenderdagen na afsluiten stoppen.

Wat kan ik doen met een klacht?

Is de bedenktermijn verlopen? Dien een klacht in bij de leverancier als je vindt dat je bent overgestapt door oneerlijke werving. Als het moet kun je daarna een klacht indienen bij de Geschillencommissie Energie. Het kan verstandig zijn om juridisch advies te vragen over vervolgstappen.

Waar moet je op letten bij een aanbieding?

Wil je eigenlijk wel overstappen?

Wil je daar op dat moment over beslissen. Of wil je liever eerst wat informatie over het nieuwe energiecontract ontvangen?

Wat zijn de aanbiedingen van andere aanbieders?

Duurt het contract 1 jaar of langer. En wil je dat wel?

Kies je voor een vaste of een variabele prijs. En hoe zit het met de prijs voor vastrecht?

Vanaf welke datum kun je bij je huidige aanbieder weg. En moet je dan een boete betalen?

Gebruik de Energievergelijker

Wil je wisselen van energieleverancier en ben je op zoek naar een nieuw energiecontract? Vergelijk dan de energieprijzen en energiecontracten via onze Energievergelijker. Je kunt dan eenvoudig en zonder gedoe overstappen.

Wat zijn je rechten bij huis-aan-huisverkoop van energiecontracten?

Bij huis-aan-huisverkoop, ook colportage genoemd, zijn de belangrijkste regels:

Een huis-aan-huisverkoper moet zich identificeren met een geldige legitimatie. En moet laten zien namens wie hij verkoopt.

Aan de deur afgesloten overeenkomsten moeten voldoen aan strenge voorwaarden. Anders zijn ze niet rechtsgeldig. Zo moet in het energiecontract staan dat consumenten recht hebben op 14 kalenderdagen bedenktijd, na afsluiten van het contract.

Ontbreekt 1 van deze zaken op het energiecontract, dan is het niet rechtsgeldig. Je kunt het dan opvatten als nooit afgesloten.

Bij het energiecontract moet ook een voorbeeldbrief zitten waarmee je de overeenkomst kunt annuleren. Maar het ontbreken van zo'n brief maakt het energiecontractie niet ongeldig.

Wat doet de Consumentenbond?

Sinds de Wet Oneerlijke Handelspraktijken, zijn sinds 15 oktober 2008 misleidende en agressieve verkoopmethoden verboden. Wij hebben hier lang voor gestreden. We vinden het belangrijk dat de toezichthouder dit verbod goed in de gaten houdt.

Brievenhulp

Voor leden die afwillen van een contract dat op afstand of via huis-aan-huisverkoop is afgesloten hebben wij een brievenhulp: Voorbeeldbrieven koop op afstand of koop aan de deur.