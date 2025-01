Energiecontract gestopt of gewijzigd?

Contract openbreken of eenzijdig beëindigen mag niet

Vast tarief

Heb je een energiecontract voor bepaalde tijd met een vast tarief? Dan mag een energieleverancier de prijzen niet verhogen zolang het contract loopt. Ook mag een energieleverancier het contract niet zonder geldige reden beëindigen.

Voorbeeld: Begin 2024 liet DGB Energie weten dat het bedrijf stopt als energieleverancier. Klanten van DGB werden op 1 mei 2024 overgezet naar Volti. Kikker Energie werd de energieleverancier. Kikker Energie mag je contract dus niet zomaar aanpassen. En mag je niet verplichten om over te stappen.

Variabel tarief

Heb je een energiecontract met variabele tarieven? Dan mag een energieleverancier de tarieven verhogen en verlagen. Wanneer dit mag staat in de leveringsovereenkomst en de algemene voorwaarden. Vaak is dat in ieder geval jaarlijks op vaste momenten. Maar meestal ook buiten die vaste momenten. Dat geldt in bepaalde gevallen, zoals bijvoorbeeld bij onvoorziene wijzigingen in de marktomstandigheden of uitzonderlijke situaties.

Tussentijds aanpassen van de variabele tarieven is dus niet altijd onredelijk. Maar de energieleverancier moet wel een redelijk voorstel doen. Bijvoorbeeld een verhoging onder de voorwaarde dat hij de eerstvolgende tariefverhoging dan niet doorvoert. Of onder de voorwaarde dat hij het tarief weer verlaagt zodra de energieprijzen weer dalen.

Wat kun je doen?

Maak bezwaar

Wil een energieleverancier het contract toch eerder opzeggen? Of verhoogt hij de prijs terwijl je vaste prijsafspraken hebt? Schrijf dan een brief of e-mail waarin je bezwaar maakt. Leden kunnen onze voorbeeldbrief energiecontract gebruiken.

Als de leverancier geen redelijk voorstel doet, dan kun je naar de Geschillencommissie Energie of naar de rechter stappen. Je kunt dan vragen of de tariefwijziging toegestaan is, en of de hoogte van het nieuwe tarief redelijk is of niet.

Of stap over

Wil je graag overstappen of wil je weten of je ergens anders goedkoper uit bent? Bekijk dan onze Energievergelijker.

Ongeldige beëindiging energiecontract

In het verleden waren er energieleveranciers die contracten openbraken of beëindigden. Ze deden dit omdat:

Ze meenden dat klanten niet betaald hadden.

Klanten niet met automatische incasso betaalden.

De energieprijzen stegen.

Dit zijn geen geldige redenen om een leveringsovereenkomst te beëindigen.

Soorten energiecontracten

Vast tarief bepaalde periode

Bij een energiecontract met vast tarief voor bepaalde tijd heb je zekerheid over de prijs. Dit geldt zolang het contract loopt. De looptijd verschilt, dit kan 1, 3 of 5 jaar zijn. Als prijzen dalen, ben je achteraf duurder uit. Maar als prijzen stijgen, ben je zeker van de afgesproken tarieven. Dit energiecontract mag tijdens de looptijd niet zomaar gewijzigd worden.

Variabel tarief

Kies je voor een energiecontract met variabele tarieven? Dan hangt je energietarief af van de inkoop van energie. Bij lage energieprijzen kun je profiteren van lage tarieven. Maar stijgen de inkoopprijzen van gas en elektriciteit? Dan betaal je een stuk meer voor je energierekening.