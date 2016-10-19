Wat is een energielabel?

Het energielabel laat zien hoe energiezuinig een woning is. Je ziet dus hoeveel energie je normaal gesproken nodig hebt om comfortabel in de woning te wonen.

Een energielabel loopt van A++++ tot aan G. Energielabel A++++ is heel energiezuinig en energielabel G heel onzuinig.

Bij de verkoop of verhuur van je woning ben je verplicht de koper of huurder een energielabel te overhandigen.

Heb je al een energielabel van voor 2021? Dan is dat 10 jaar geldig.

Heb je nog geen energielabel? Dan moet je een afspraak maken met een energieadviseur. Deze komt bij jou thuis om jouw woning te beoordelen. De energieadviseur stelt vervolgens een nieuw energielabel op.

Wat zegt het energielabel over je woning?

Heb je een woning met energielabel G? Dan verbruik je veel energie om het er comfortabel te maken. Vaak zijn dat oude, slecht geïsoleerde woningen. In een woning met energielabel A verbruik je weinig energie om het er comfortabel te maken. Denk aan een moderne, goed geïsoleerde woning met zonnepanelen en een warmtepomp.

Lees meer:

Isolatie

Zonnepanelen

Warmtepomp

Wanneer is een energielabel verplicht?

Heb je nog geen energielabel? Dan hoeft dit niet altijd een probleem te zijn. Een energielabel is alleen verplicht in onderstaande situaties.

Verkoop van een woning

Ga je je woning verkopen? Dan is een energielabel verplicht en zal je verkopende makelaar hierom vragen. Heb je al een energielabel, maar twijfel je of die nog klopt omdat je tussentijds je woning hebt verbeterd? Dan kan het verstandig zijn een nieuw energielabel te laten opstellen. Een beter label kan een positief effect hebben op de verkoopprijs van je woning.

Verhuur van een woning

Ga je je woning verhuren? Dan is een energielabel ook verplicht. Voor het bepalen van de huurprijs kan een energielabel een grote rol spelen. De huurpijs wordt vaak vastgesteld aan de hand van een puntensysteem. Een energiezuinig huis met een goed energielabel levert meer punten op. Je mag dan meer huur vragen. Het kan dus verstandig zijn om een woning die je gaat verhuren te verduurzamen.

Oplevering van nieuwbouwprojecten

Koop je een woning die nog gebouwd wordt binnen een nieuwbouwproject? Vraag dan vooraf naar het energielabel. Dit kan helpen bij het krijgen van je hypotheek. Bij nieuwbouwprojecten is een energielabel verplicht.

Wat als je geen label hebt?

Het hoeft niet erg te zijn als je geen (geldig) energielabel hebt. Dit is pas nodig als je de woning wilt verkopen of verhuren. Of als je bank korting geeft op de hypotheekrente bij een zuinig label.

Hoe vraag je een energielabel aan?

Een energielabel aanvragen is eenvoudig. Volg deze 4 stappen.

Stap 1: zoek een erkend energieadviseur

Vanaf 2021 is het bij verkoop, verhuur en oplevering van woningen verplicht om door een vakbekwaam energieadviseur een energielabel te laten opstellen en registreren.Een energieadviseur vind je via de de website van het Centraal Register Techniek. Je vult de gegevens van je woning in en vergelijkt zo adviseurs bij jou in de buurt.

Stap 2: bereid je goed voor

Het helpt als je een aantal voorbereidingen treft voordat de energieadviseur de woning bezoekt:

Leg relevante informatie over je woning alvast klaar, zoals plattegronden of gegevens van de cv-ketel.

Laat de facturen zien van de verbeteringen die je de afgelopen jaren hebt laten uitvoeren.

Zorg dat de adviseur overal goed bij kan en dat ramen, deuren en de cv-ketel of warmtepomp goed toegankelijk zijn.

Stap 3: laat je woning beoordelen

Ontvang de adviseur bij je thuis. Afhankelijk van de grootte van je woning zal hij waarschijnlijk 30 tot 60 minuten nodig hebben om de woning te bekijken en alles door te meten. Het kan helpen om daarbij aanwezig te zijn zodat je eventuele vragen kunt beantwoorden.

Stap 4: bewaar het energielabel

Na het bezoek van de adviseur stelt hij een rapport op. Meestal ontvang je dit binnen 1 à 2 weken, inclusief het energielabel. Je krijgt alles digitaal toegestuurd. Bewaar de documenten goed. Print ze eventueel uit zodat je ze kunt toevoegen bij de papieren van je woning.

Hoeveel kost een energielabel?

Aan het aanvragen van een energielabel zitten kosten verbonden. De kosten zijn afhankelijk van verschillende factoren, er geldt geen vaste prijs:

Je vraagt een energielabel aan bij een commerciële aanbieder die zelf zijn tarieven bepaalt.

Voor het opstellen van een energielabel moet een adviseur de woning bezoeken, wat tijd en reistijd met zich meebrengt.

Ook het type woning speelt een rol: hoe groter de woning, hoe meer er moet worden opgemeten.

Wat is het gemiddelde tarief?

Gemeten over alle type woningen ligt de gemiddelde prijs voor een energielabel tussen de €250 en €350.

Kun je kosten besparen?

Omdat je zelf kunt kiezen bij welke aanbieder je een energielabel aanvraagt, is het verstandig om vooraf prijzen te vergelijken. Heb je een energielabel nodig vanwege de verkoop van je woning? Vraag dan aan je verkoopmakelaar of hij samenwerkt met adviseurs waarbij je kunt profiteren van een voordelig tarief. Woon je in een appartement of flat? Dan kan het voordeliger zijn om samen met de VvE of enkele buren een energielabel aan te vragen.

Hoe lang is een energielabel geldig?

Een energielabel is 10 jaar geldig. Is je label verlopen en wil je de woning verkopen of verhuren? Dan moet je een nieuw label aanvragen.

Hoe zit het met oude energielabels van voor 2021?

Je kon voor 2021 zelf online een energielabel aanvragen zonder dat er een adviseur bij je thuis kwam. Je beantwoordde een aantal vragen en moest foto's uploaden van onder andere je ramen en cv-ketel. Dat label is 10 jaar geldig. Als je niks hebt aangevraagd, dan heeft de woning een voorlopig energielabel gekregen. Je kunt hier zien welk voorlopig energielabel jouw woning heeft.

Waarom is het energielabel verplicht gesteld?

Het energielabel maakt voor kopers en huurders duidelijk hoe energiezuinig een woning is. Het is bedoeld om woningeigenaren te stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen. Een gunstig energielabel biedt ook extra voordelen. Zo kun je soms profiteren van korting op de hypotheekrente en kan een koper vaak een hoger bedrag lenen voor een energiezuinige woning. Dit heeft ook een positief effect op de waarde van de woning.

Hoe wordt het energielabel bepaald?

Een energieadviseur inspecteert de woning en beoordeelt verschillende onderdelen. Hij kijkt naar de isolatie, het type glas (enkel, dubbel of HR++), en hoe energiezuinig de cv-ketel of bijvoorbeeld een warmtepomp is. Ook zaken als zonnepanelen tellen mee. Al deze factoren samen bepalen de score waaruit het energielabel volgt.

Hoe krijg je een beter energielabel?

Bij veel woningen kun je maatregelen treffen om je woning energiezuiniger te maken. Dit kan ervoor zorgen dat je een beter energielabel ontvang. Door een zuiniger energielabel kan je huis ook meer waard worden.

Maatregelen waar je aan kunt denken zijn:

Bij een oudere woning zijn maatregelen om energie te besparen meestal slimme investeringen. De acties verdien je vaak snel terug. Daarnaast wordt de woning comfortabeler en milieuvriendelijker.

Wanneer heb je geen energielabel nodig?

Niet elk gebouw hoeft een energielabel te hebben. De overheid noemt een aantal uitzonderingen: