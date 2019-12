Wat is het energielabel woningen?

Het energielabel laat zien hoe energiezuinig een huis is. Het is bedoeld om eigenaren te stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen. Er zijn 7 klassen. Energielabel A is zeer energiezuinig; label G zeer onzuinig. Het label is 10 jaar geldig.

Bij een oudere woning zijn maatregelen om energie te besparen meestal slimme investeringen. Deze verdienen zich vaak snel terug. Daarnaast wordt de woning comfortabeler en milieuvriendelijker. Een zuiniger energielabel kan ook een gunstige invloed hebben op de verkoopwaarde van de woning.

Voorlopig energielabel

Iedere woningeigenaar heeft van de overheid een voorlopig energielabel gekregen. Dit is een globale inschatting, gebaseerd op gegevens als bouwjaar, type en oppervlak van de woning. Ook is gekeken welke energiebesparende maatregelen vaak al getroffen zijn bij diverse typen woningen. Bekijk welk voorlopig energielabel jouw woning heeft.

Het voorlopige label zegt niets over jouw woning. Als er energiebesparende maatregelen zijn genomen, heb je waarschijnlijk een gunstiger label. Om te weten wat je werkelijke label is, moet je het voorlopig label omzetten in een definitief label.

Definitief energielabel aanvragen

Gebruik hiervoor deze tool van de overheid. Je moet 10 woningkenmerken controleren en waar nodig aanpassen. Het gaat om:

beglazing in woon- en slaapruimte(s)

isolatie van de muren, vloer en het dak

tapwatervoorziening

verwarmingstoestel

ventilatiesysteem

aanwezigheid van zonneboiler en/of zonnepanelen

Heb je energiebesparende maatregelen getroffen bij een of meer van bovengenoemde kenmerken? Dan moet je dit kunnen bewijzen. Dat geldt alleen voor maatregelen die het label meer dan een klasse verbeteren. Bewijzen kan aan de hand van foto’s, facturen, een bouwkundig rapport of de verkoopbrochure. Het bewijsmateriaal wordt gecontroleerd door een erkend deskundige. Deze kan om duidelijker bewijsmateriaal vragen.

Na akkoord van de erkend deskundige wordt het definitieve label opgenomen in de landelijke database. Je krijgt (digitaal) een document dat je kunt overhandigen bij de verkoop en verhuur van de woning.

Wil je eerst eens kijken hoe het aanvragen in zijn werk gaat, bekijk een voorbeeldaanvraag.

Hoe kies je een erkend deskundige?

In de tool worden tientallen deskundigen getoond waarvan je een moet kiezen. Er zijn flinke prijsverschillen. Sommigen doen het gratis of voor een paar euro, andere vragen tientallen euro's.

Veel kwaliteitsverschillen zijn er niet: alle deskundigen controleren volgens hetzelfde computerprogramma. Je kunt er wel op letten of de deskundige is aangesloten bij de Geschillencommissie Energielabel. Deze geschillencommissie behandelt overigens alleen klachten over de deskundige, niet over het definitieve label dat je woning heeft gekregen. Daarvoor bestaan geen bezwaarmogelijkheden.

Hoe kom je aan energielabel A?

De erkend deskundige komt niet bij je thuis om je woning door te lichten. Je kunt wel een maatwerkadviseur laten langskomen voor een advies op maat voor je woning. Of onderzoek zelf welke maatregelen voor jouw woning het best zijn met hulp van de volgende sites: verbeteruwhuis, milieucentraal en energiebesparendoejenu. Hier vind je ook informatie over subsidiemogelijkheden.

Uit een enquête onder woningbezitters die een definitief label hebben aangevraagd, bleek dat de meestgetroffen maatregelen zijn:

Er zijn ook maatregelen die weliswaar niet meetellen voor het energielabel, maar toch energie kunnen besparen, zoals:

voorzetramen

kieren dichten (maar zorg wel voor een goede ventilatie. Goede ventilatie voorkomt ophoping van ongezonde gassen en vocht)

onderhoud van de verwarmingsketel

isolatie van cv-leidingen in koude ruimten

Uitzonderingen

Niet ieder gebouw hoeft een energielabel te hebben. De overheid noemt een aantal uitzonderingen:

beschermde monumenten

woonboten (maar woonwagens wel)

recreatiewoningen die minder dan 4 maanden per jaar worden gebruikt

gebouwen met een industriefunctie

tijdelijke bouwwerken, denk aan noodwinkels en noodlokalen

gebouwen die worden gebruikt voor erediensten en religieuze activiteiten, zoals kerken

alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte van minder dan 50 vierkante meter

Kijk voor meer informatie op energielabel.nl.

Tips

Lees voordat je het definitieve label aanvraagt eerst de instructies en bekijk de filmpjes over hoe je energiebesparingsmaatregelen kunt bewijzen.

Controleer tijdens het aanvraagproces of de woningkenmerken juist zijn. Ook bij een tweede keer inloggen. Het kan voorkomen dat het systeem je woningkenmerken én je reeds bewezen energiebesparingsmaatregelen niet heeft onthouden.

De erkend deskundige mag geen extra kosten in rekening brengen bovenop de genoemde prijs.

Je kunt de webtool ook invullen om erachter te komen wat voor definitief label je huis zou krijgen, of welke maatregelen een beter label zouden opleveren.

Als je een huis koopt of huurt, controleer dan of het label klopt, of laat dit doen door de aankoopmakelaar of bouwkundige. Bij sommige energiebespaarmaatregelen is te sjoemelen met het bewijsmateriaal (bijvoorbeeld een foto van de zonnepanelen van de buren).

Heb je geen internet? Schriftelijk een definitief label aanvragen kan ook. Dit duurt wel langer.

Energiekosten besparen

Je kunt ook kosten besparen door over te stappen naar een goedkopere energieleverancier via ons Energiecollectief. Of vergelijk zelf energieleveranciers in de Energievergelijker.

