Eindafrekening en jaarafrekening

Eindafrekening

De eindafrekening ontvang je als je overstapt of verhuist. De leverancier verrekent hierin je maandelijkse betaalde voorschotten met je daadwerkelijke verbruik. Deze rekening is op basis van de meterstanden die je doorgeeft (aan je nieuwe leverancier). Controleer de meterstanden dus goed voor je ze doorgeeft.

Jaarafrekening

Een jaarafrekening krijg je elk jaar rond dezelfde tijd. De eerste afrekening ontvang je ongeveer een jaar na de ingangsdatum van je contract. Op de jaarafrekening verrekent de leverancier bedragen die je maandelijks als voorschot hebt betaald met je echte verbruik.