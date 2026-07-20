Wat kost het thuis opladen van je elektrische auto?

Wat kost een laadbeurt thuis?

De kosten van een laadbeurt thuis hangen af van 2 dingen:

Hoeveel elektriciteit je nodig hebt om de accu op te laden. De prijs die je per kilowattuur (kWh) betaalt.

Is de accu bijna leeg? Dan heb je meer stroom nodig dan wanneer je de accu alleen een stukje bijlaadt. Ook een auto met een grotere accu heeft bij een volledige laadbeurt meer elektriciteit nodig dan een auto met een kleinere accu.

Kosten verschillen per laadbeurt

De meeste mensen laden hun auto niet pas op als de accu helemaal leeg is. Daardoor verschillen de kosten per laadbeurt. Wil je weten wat thuis opladen je over een langere periode kost? Kijk dan vooral naar de stroomprijs en hoeveel elektriciteit je in totaal gebruikt om je auto op te laden.

Voorbeeldberekening thuis laden

Heeft je auto een accu van 60 kWh en betaal je €0,30 per kWh? Dan kost een volledig opgeladen accu €18. In de praktijk vallen de kosten vaak iets hoger uit. Tijdens het opladen gaat een klein deel van de elektriciteit verloren.

Zo gebruikt de laadapparatuur zelf stroom en daarnaast is elektriciteit nodig om de accu tijdens het opladen op de juiste temperatuur te houden. Daardoor komt niet alle elektriciteit uit het stopcontact uiteindelijk in de accu terecht.

Stroomprijs heeft grootste invloed

De prijs die je betaalt voor elektriciteit bepaalt voor een groot deel de kosten van thuis opladen. Hoe lager de stroomprijs, hoe lager de kosten als je dezelfde hoeveelheid elektriciteit gebruikt. Het energiecontract dat je hebt, maakt daarom verschil.

Vast energiecontract : je betaalt gedurende de looptijd van het contract een vaste prijs voor elektriciteit. Het maakt niet uit wanneer je de auto oplaadt.

: je betaalt gedurende de looptijd van het contract een vaste prijs voor elektriciteit. Het maakt niet uit wanneer je de auto oplaadt. Variabel energiecontract : de prijs voor elektriciteit kan enkele keren per jaar veranderen.

: de prijs voor elektriciteit kan enkele keren per jaar veranderen. Dynamisch energiecontract: de prijs verandert ieder uur of kwartier. Laad je de auto op wanneer de stroomprijs laag is, dan kun je besparen op de laadkosten. Sommige laadpalen en auto's kunnen het opladen automatisch uitstellen tot zo'n goedkoop moment. Vaak heb je daarvoor een app of een energiemanagementsysteem nodig. Sommige energieleveranciers bieden hiervoor ook een eigen app of slimme laadfunctie aan.

Rijd je veel elektrisch? Dan kan een klein verschil in de stroomprijs op jaarbasis flink schelen. Vergelijk daarom regelmatig energieprijzen en voorwaarden voordat je een nieuw energiecontract afsluit.

Laad auto bij voorkeur buiten piektijden

Het is verstandig om de auto zoveel mogelijk buiten de drukste uren op het elektriciteitsnet op te laden. Daarmee help je om het stroomnet minder te belasten. Heb je een dynamisch energiecontract? Dan kan dat bovendien schelen in de laadkosten, omdat de stroomprijs buiten de piekuren vaak lager is.

Sommige auto's, laadpalen en energieleveranciers kunnen het laadmoment automatisch afstemmen op de stroomprijs en het tijdstip waarop je de auto weer nodig hebt. Daardoor hoef je niet zelf te wachten tot een goedkoper of rustiger moment.

Je auto opladen met zonnestroom

Heb je zonnepanelen? Dan wek je zelf elektriciteit op. Een deel daarvan kun je gebruiken om je elektrische auto op te laden. Dat kan de kosten van thuis opladen verlagen, vooral als je de auto oplaadt als de zon schijnt. Laad je de auto op terwijl je zonnepanelen veel stroom opwekken? Dan hoef je minder elektriciteit van het net af te nemen.

Tip: Sommige auto's en laadpalen kunnen het opladen automatisch afstemmen op de hoeveelheid zonnestroom die beschikbaar is. Je kunt de laadsnelheid vaak ook aanpassen. Zo kun je meer gebruiken van je eigen zonnestroom.

Stroom terugleveren aan elektriciteitsnet

Hoe groot het voordeel is, hangt onder meer af van hoeveel zonnestroom je direct zelf gebruikt. Gebruik je de stroom niet zelf, dan kun je die terugleveren aan het elektriciteitsnet. De vergoeding die je daarvoor krijgt, bepaalt of je de zonnestroom beter zelf kunt gebruiken of kunt terugleveren.

Vanaf 2027 vervalt de salderingsregeling. Daardoor wordt het voor veel huishoudens aantrekkelijker om meer van de zelf opgewekte zonnestroom direct te gebruiken, bijvoorbeeld voor een elektrische auto opladen.

Een thuisbatterij gebruiken

Heb je naast zonnepanelen ook een thuisbatterij? Dan kun je een deel van de zonnestroom die je overdag opwekt opslaan en later gebruiken, bijvoorbeeld om je elektrische auto 's avonds of 's nachts op te laden. Zo gebruik je meer van je eigen zonnestroom. Sommige thuisbatterijen kunnen, automatisch opladen wanneer de stroomprijs laag is. Hiervoor heb je wel een energiemanagementsysteem nodig,

Houd er rekening mee dat een elektrische auto tijdens het opladen veel vermogen vraagt. Daardoor kan een thuisbatterij meestal maar een deel van een laadbeurt leveren. Hoeveel dat is, hangt onder meer af van de capaciteit van de batterij en het maximale vermogen van de omvormer. De overige stroom komt dan van het stroomnet. Of een thuisbatterij een goede investering is, hangt af van jouw situatie.

Extra kosten voor thuis laden

Een laadpaal thuis brengt extra kosten met zich mee. Je betaalt niet alleen voor de laadpaal zelf, maar ook voor de installatie. Afhankelijk van de elektrische installatie in huis kan ook een aanpassing van de meterkast nodig zijn.

Vergoeding werkgever voor thuis laden

Rijd je een elektrische leaseauto? Dan kan je werkgever de kosten van thuis opladen vergoeden. Dat gebeurt vaak op basis van het geregistreerde stroomverbruik van een slimme laadpaal. Controleer vooraf welke afspraken je werkgever hierover maakt. Zo voorkom je dat je zelf een deel van de laadkosten betaalt.

Extra vergoeding voor thuis laden

Laad je je elektrische auto thuis op? Dan kun je misschien een extra vergoeding krijgen via ERE-certificaten. Je meldt je hiervoor aan bij een 'inboekdienstverlener'. Meestal heb je een laadpaal met een MID-meter nodig om in aanmerking te komen. Hoeveel je krijgt, verschilt per aanbieder.

Zo houd je de laadkosten laag

Vergelijk regelmatig energieprijzen.

Kies een energiecontract dat past bij je laadgedrag.

Laad de auto op wanneer de stroomprijs laag is, als je een dynamisch energiecontract hebt.

Laad de auto zoveel mogelijk op met zelf opgewekte zonnestroom.

Kijk of een thuisbatterij in jouw situatie financieel interessant is.

Kies voor een laadpaal als je regelmatig thuis oplaadt.

Veelgestelde vragen over thuis laden

Meer besparen op elektrisch rijden

De laadkosten zijn maar een deel van de totale kosten van een elektrische auto. Ook de kosten voor een laadpaal, onderhoud, motorrijtuigenbelasting en een autoverzekering bepalen hoeveel je uiteindelijk betaalt.

Wil je besparen op de totale kosten van elektrisch rijden? Vergelijk dan niet alleen energieprijzen, maar controleer ook regelmatig of je autoverzekering nog past bij jouw situatie.