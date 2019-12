Energiecontract tussentijds beëindigen

De ACM heeft een maximum vastgesteld voor de hoogte van de boete. Een leverancier kan minder of geen boete vragen, maar mag niet méér vragen.

Als je wilt opzeggen na de datum waarop het contract eigenlijk zou aflopen - en waarna het steeds stilzwijgend is verlengd:

€25 per product wanneer het contract stilzwijgend is verlengd en het energiebedrijf je dit niet heeft verteld.

€50 per product wanneer het contract stilzwijgend is verlengd en het energiebedrijf je dit wel heeft verteld.

Als je wilt opzeggen voor de datum waarop het contract eigenlijk zou aflopen:

€50 per product voor een contract met een resterende looptijd van minder dan 1,5 jaar.

€75 per product voor een contract met een resterende looptijd van tussen de 1,5 en 2 jaar.

€100 per product voor een contract met een resterende looptijd van tussen de 2 en 2,5 jaar.

€125 per product met resterende looptijd van meer dan 2,5 jaar.

Let op: bovenstaande bedragen gelden per product, dus zowel voor gas als voor elektriciteit. Zeg je beide producten voortijdig op, dan moet je per product een boetebedrag betalen.

Voorwaarde voor het kunnen heffen van een boete is dat de boeteregeling in de overeenkomst is opgenomen (in de overeenkomst zelf, of in de algemene voorwaarden).

