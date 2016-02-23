Energiecontract tussentijds beëindigen

Als je een vast energiecontract tussentijds opzegt, moet je vaak een opzegvergoeding betalen. De hoogte van de vergoeding of boete hangt af van wanneer je het contract heb gesloten. Voor contracten afgesloten voor 1 juni 2023 gelden er maximumbedragen voor de hoogte van de boete. Na die datum gelden nieuwe regels en kunnen boetes hoger zijn. Voor contracten aangegaan vanaf 1 januari 2026 geldt dat de opzegboete in je contract moet staan. Is dat niet zo? Dan mag de energieleverancier geen opzegboete rekenen.

Contract gesloten op of na 1 juni 2023

Heb je op of na 1 juni 2023 een nieuw energiecontract afgesloten? En zeg je het contract tussentijds op? Dan betaal je een opzegboete voor het verlies dat de leverancier hierdoor lijdt. Die schat hoeveel energie je nog zou verbruiken tot het einde van het contract. Voor die hoeveelheid elektriciteit en gas moet je de leverancier betalen.

Hoogte van de opzegboete

De leverancier berekent de opzegvergoeding zo:

(contracttarief – referentietarief) x restverbruik = opzegvergoeding

Contracttarief is je huidige tarief.

Het referentietarief is het huidige tarief van een soortgelijk vast contract bij je huidige leverancier.

Het restgebruik is de hoeveelheid energie die je normaal gesproken nog had afgenomen tot het einde van je contract. Je leverancier schat het jaarverbruik in bij het aangaan van je contract. Dit lees je dus terug in je contract.

Bedrag controleren

Begrijp je de berekening niet of denk je dat het bedrag niet klopt? Kijk op de website of in de app van de leverancier. Vaak vind je daar meer informatie of een rekenhulp. Is het nog steeds niet duidelijk, neem dan contact op met de leverancier en vraag om uitleg.

Voorlopige en definitieve opzegvergoeding

De leverancier geeft de voorlopige boete binnen een paar dagen nadat je opzegt door. Hij moet je binnen 6 weken de definitieve boete laten weten. Hij mag die niet later sturen dan de eindafrekening.

Uitzonderingen

De energieleverancier mag jou geen boete geven als:

Hij zelf het contract opzegt.

Je opzegt binnen 7 dagen voor het einde van je contract.

Je gebruikmaakt van je 14 dagen bedenktijd wanneer je een contract afsluit.

De opzegvergoeding niet in je energiecontract staat.

Niet in je contract staat hoe je de opzegvergoeding berekent.

Je de rekening voor de opzegvergoeding pas na de eindafrekening ontvangt.

Zonnepanelen

Heb je tussentijds zonnepanelen of andere energiebesparende maatregelen genomen? Dan gaat je daadwerkelijke verbruik waarschijnlijk omlaag. Vraag je energieleverancier om het geschatte jaarverbruik hier ook op aan te passen. Als je geschatte jaarverbruik lager is, wordt de opzegvergoeding ook lager.

Contract deels opzeggen kan niet

Heb je een contract voor stroom en gas, maar ga je geen gas meer gebruiken? Bijvoorbeeld omdat je gasaansluiting wordt verwijderd? Ook als je alleen het gas tussentijds opzegt, zeg je het hele contract op. Als je dit doet, kun je een opzegboete krijgen voor gas, maar ook voor stroom. Neem contact op met je energieleverancier om te vragen hoe het zit.

Bedenktermijn

Bij een overstap naar een andere leverancier hoor je binnen een paar dagen hoe hoog de opzegvergoeding is. Bij een nieuw contract heb je een bedenktermijn van 14 dagen. Vind je de opzegvergoeding te hoog? Dan kun je nog afzien van het nieuwe contract en bij je oude leverancier blijven. Wil je niet voor verrassingen komen te staan, vraag je leverancier dan vóór je overstapt al naar de hoogte van de boete. Zo kun je van tevoren berekenen of een overstap loont.

Welkomstcadeau

Heb je een welkomstcadeau gekregen toen je een vast energiecontract afsloot? Soms moet je dit ook teruggeven als je het contract tussentijds opzegt. Zeg je binnen 6 maanden op na de start van de energielevering? Dan mag de leverancier het welkomstcadeau niet terugvragen.

Contract gesloten vóór 1 juni 2023

Heb je een energiecontract afgesloten voor 1 juni 2023 voor een langere looptijd, bijvoorbeeld 5 jaar? Als je dat contract te vroeg opzegt, betaal je een boete van:

€50 per product voor een contract waarvan de rest van de looptijd minder is dan 1,5 jaar.

€75 per product voor een contract waarvan de rest van de looptijd ligt tussen de 1,5 en 2 jaar.

€100 per product voor een contract waarvan de rest van de looptijd ligt tussen de 2 en 2,5 jaar.

€125 per product waarvan de rest van de looptijd langer is dan 2,5 jaar.

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