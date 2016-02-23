Energiecontract tussentijds beëindigen

Erik Snitselaar Expert energieBijgewerkt op:3 juli 2026
Als je een vast energiecontract tussentijds opzegt, moet je vaak een opzegvergoeding betalen. De hoogte van de vergoeding of boete hangt af van wanneer je het contract heb gesloten. Voor contracten afgesloten voor 1 juni 2023 gelden er maximumbedragen voor de hoogte van de boete. Na die datum gelden nieuwe regels en kunnen boetes hoger zijn. Voor contracten aangegaan vanaf 1 januari 2026 geldt dat de opzegboete in je contract moet staan. Is dat niet zo? Dan mag de energieleverancier geen opzegboete rekenen.
Heb je op of na 1 juni 2023 een nieuw energiecontract afgesloten? En zeg je het contract tussentijds op? Dan betaal je een opzegboete voor het verlies dat de leverancier hierdoor lijdt. Die schat hoeveel energie je nog zou verbruiken tot het einde van het contract. Voor die hoeveelheid elektriciteit en gas moet je de leverancier betalen.
De leverancier berekent de opzegvergoeding zo:
(contracttarief – referentietarief) x restverbruik = opzegvergoeding
Begrijp je de berekening niet of denk je dat het bedrag niet klopt? Kijk op de website of in de app van de leverancier. Vaak vind je daar meer informatie of een rekenhulp. Is het nog steeds niet duidelijk, neem dan contact op met de leverancier en vraag om uitleg.
De leverancier geeft de voorlopige boete binnen een paar dagen nadat je opzegt door. Hij moet je binnen 6 weken de definitieve boete laten weten. Hij mag die niet later sturen dan de eindafrekening.
De energieleverancier mag jou geen boete geven als:
Heb je tussentijds zonnepanelen of andere energiebesparende maatregelen genomen? Dan gaat je daadwerkelijke verbruik waarschijnlijk omlaag. Vraag je energieleverancier om het geschatte jaarverbruik hier ook op aan te passen. Als je geschatte jaarverbruik lager is, wordt de opzegvergoeding ook lager.
Heb je een contract voor stroom en gas, maar ga je geen gas meer gebruiken? Bijvoorbeeld omdat je gasaansluiting wordt verwijderd? Ook als je alleen het gas tussentijds opzegt, zeg je het hele contract op. Als je dit doet, kun je een opzegboete krijgen voor gas, maar ook voor stroom. Neem contact op met je energieleverancier om te vragen hoe het zit.
Bij een overstap naar een andere leverancier hoor je binnen een paar dagen hoe hoog de opzegvergoeding is. Bij een nieuw contract heb je een bedenktermijn van 14 dagen. Vind je de opzegvergoeding te hoog? Dan kun je nog afzien van het nieuwe contract en bij je oude leverancier blijven. Wil je niet voor verrassingen komen te staan, vraag je leverancier dan vóór je overstapt al naar de hoogte van de boete. Zo kun je van tevoren berekenen of een overstap loont.
Heb je een welkomstcadeau gekregen toen je een vast energiecontract afsloot? Soms moet je dit ook teruggeven als je het contract tussentijds opzegt. Zeg je binnen 6 maanden op na de start van de energielevering? Dan mag de leverancier het welkomstcadeau niet terugvragen.
Heb je een energiecontract afgesloten voor 1 juni 2023 voor een langere looptijd, bijvoorbeeld 5 jaar? Als je dat contract te vroeg opzegt, betaal je een boete van: