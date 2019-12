Eerste indruk|Smappee is een energieverbruiksmanager: een apparaatje dat je inzicht geeft in je energieverbruik. Daardoor kun je allerlei mogelijkheden tot energiebesparing ontdekken. Het bijzondere van Smappee is dat hij individuele apparaten in huis kan herkennen aan hun 'handtekening'.

Conclusie

De Smappee toont via een app op de smartphone of via een website het stroomverbruik, sluipverbruik en verbruik van individuele apparaten ‘realtime’ en in overzichten per dag, maand en jaar. Hij kan individuele apparaten in huis herkennen, maar helaas is het niet mogelijk om goed te zien welk apparaat het is. Smappee toont het totale sluipverbruik, maar ook hier is er geen koppeling met specifieke apparaten.

Al met al geeft Smappee veel informatie over je energieverbruik, dat maakt het nog niet tot een bruikbare energieverbruiksmanager. Die geeft namelijk concrete bespaartips, en daar ontbreekt het bji Smappee aan. Terwijl het apparaat technisch juist geschikt is om bijvoorbeeld onzuinige apparaten aan te geven. Wie weet geven toekomstige software-updates verbetering.

Wat kan Smappee?

Smappee kan individuele apparaten in huis herkennen, en dat is vrij uniek binnen de energieverbruiksmanagers. Zonder meer een knappe technische prestatie. Je moet een 'stroomklem' om een stroomdraad in de meterkast aanbrengen. Tussenstekkers zijn dus niet nodig en er wordt ook geen gebruik gemaakt van je (al dan niet slimme) elektriciteitsmeter. Via die stroomklem kunnen apparaten herkend worden aan hun ‘energiehandtekening’. Dat herkennen lukt: je ziet een lijst van allerlei herkende apparaten verschijnen die een nummer krijgen. Daarbij zie je allerlei informatie over tijdstippen en energieverbruik van het apparaat.

Wat minder goed lukt is om vervolgens duidelijk te krijgen welk apparaat bij welk nummer hoort. Ook wordt een apparaat soms als meerdere apparaten gezien: bijvoorbeeld het verwarmingselement en de pomp van de vaatwasser. Voordat de Smappee geleerd heeft dat die bij één apparaat horen, ben je wel even verder. Daar is een speciale methode voor, waarbij je Smappee kunt leren dat het apparaat dat nu inschakelt apparaat nummer zoveel is. Maar vreemd genoeg krijg je dan ineens de melding dat het alleen voor verlichting mogelijk is. Terwijl de handleiding aangeeft dat lampen niet gedetecteerd zullen worden omdat het vermogen te klein is. Al met al is het ons bijvoorbeeld niet gelukt om de vaatwasser te detecteren.

Smappee geeft een grafiek, waarin het aan/uit-patroon van de koelkast bijvoorbeeld mooi zichtbaar is. Maar er zijn 2 mogelijke apparaten die de koelkast kunnen zijn, waarbij het na maanden nog niet duidelijk is welke waarbij hoort. Het is jammer dat je niet even op een piek in de grafiek kunt tikken en zeggen: dit is het koffiezetapparaat.

Het is echt een tegenvaller dat het daadwerkelijk identificeren van apparaten zo lastig gaat. Als je dat weet kom je namelijk bij de kern: dat de energieverbruikmanager je helpt met energiebesparing en dat je ziet dat je dat onzuinige apparaat eens zou kunnen vervangen door een modernere.

Wat Smappee je uiteindelijk laat zien is een grafiek, waarbij je je stroomverbruik per dag, maand en jaar kunt zien. Je krijgt ook een overzicht van 'Gebeurtenissen': je ziet wanneer welk aparaat aan- en uitschakelt. Soms schakelt een appaaraat tweemaal achter elkaar uit, dat is vreemd.

Smappee geeft ook aan welk deel van je energieverbruik uit sluipverbruik bestaat. Heel nuttig, alleen kun je ook hier weer niet zien welke apparaten dat sluipverbruik veroorzaken. Dat is een gemiste kans.

Smappee geeft je dus een hoop informatie, maar eigenlijk net niet wat je nodig hebt. Zoals: welke apparaten zijn niet zuinig, welke veroozaken veel sluipverbruik?

Installatie

Je installeert de Smappee door het met het wifi-netwerk te verbinden en een stroomklem aan te brengen om de fasedraad in de meterkast. Daarvoor moet je de zekeringkast openen. De handleiding zegt doodleuk 'dat de kabel van de stroomklem naar Smappee niet klem mag komen zitten tussen de behuizing'. Maar dat betekent dus wel dat je een uitsparing uit de zekeringkast moet zagen. Dit is mogelijk, maar dat vraagt wel technische vaardigheid.

Ook voor gas en water

Deze Eerste indruk gaat over de Smappee energiemonitor, waarmee je je elektriciteitsverbruik monitort. Er is ook een Smappee voor gas- en waterverbruik, en voor de opbrengst van zonnepanelen.