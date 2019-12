Eerste indruk|Met de E-inzicht van Essent kun je via smartphone of webportal bijhouden hoeveel stroom apparaten gebruiken.

Richtprijs € 99 (basispakket) voor klanten van Essent. Voor nieuwe klanten is het gratis. De E-inzicht is alleen bruikbaar in combinatie met een maandabonnement van €3,95. Aanvullende SlimmeStekkers kosten €34,95 per stuk.

E-inzicht van Essent, wat is het?

Met de E-inzicht kun je via smartphone of webportal bijhouden hoeveel stroom apparaten gebruiken. Je hebt daarvoor een account bij ‘Mijn Essent’ nodig. Je kunt de aangesloten apparaten ook van afstand aan- of uitzetten, of een schakelprogramma instellen. Dat laatste kan alleen via de webportal, niet met de app.

Inhoud pakket

De E-inzicht bestaat uit 3 onderdelen: een ‘hub’ die je op je internetrouter aansluit en 2 ‘SlimmeStekkers’. Op elke SlimmeStekker kun je één apparaat aansluiten en daarvan het elektriciteitsgebruik monitoren. Omdat het ‘Basispakket’ 2 SlimmeStekkers bevat kun je dus 2 apparaten tegelijk monitoren.

Verkrijgbaarheid

Essent E-inzicht: review

Energiemeters kunnen helpen om energie te besparen. Essent heeft nu 'de E-inzicht', waarmee je makkelijk kunt bijhouden hoeveel stroom je apparaten gebruiken.

Is het wat?

De bediening van de E-inzicht blijkt makkelijk, en de informatie die je in de webportal krijgt, kan je zeker meer bewust maken van het energiegebruik van huishoudelijke apparaten. Maar er zijn beperkingen.

Installeren

Aansluiten van de ‘hub’ op de internetrouter is makkelijk. Je schakelt de hub in door de bijgeleverde adapter in een stopcontact te steken. De hub maakt vervolgens contact met de 2 bijgeleverde ‘SlimmeStekkers’ zo gauw je deze in een nabijgelegen stopcontact stopt. Deze stekkers nemen veel ruimte in - in een stekkerblok zijn 2 plaatsen nodig. Als de stekkers eenmaal herkend zijn kun je ze in een stopcontact naar wens stoppen en er apparaten op aansluiten.

Bereik en werking

Een verdieping hoger en in het schuurtje van onze onderzoeker hebben de stekkers nog bereik; de zolder blijkt teveel gevraagd. Aan- en uitzetten via de webportal gaat vlekkeloos en zeer snel; de weergave van het energiegebruik ijlt wat na. Aan het lampje op de SlimmeStekker kun je zien of deze aan of uit is. Het lampje zelf werkt ook als schakelaar.

Nauwkeurigheid

De stekkers zijn ongeschikt voor het meten van standby-verbruik of apparaten met een laag vermogen zoals spaarlampen. Onder de 10 watt meten ze niet nauwkeurig, zoals Essent ook in de handleiding vermeldt.

Grootverbruikers

Je kunt voor elke SlimmeStekker in de webportal invullen welk apparaat erop aangesloten is. Afhankelijk van het type apparaat kun je merk, formaat, capaciteit en meestgebruikte wasprogramma selecteren. Na enkele dagen geeft het webportal een schatting van het elektriciteitsverbruik per jaar. Omdat je je eigen stroomtarief kunt invullen krijg je ook een goede schatting van de kosten van dat verbruik.

Voor witgoed en televisies komt een lijstje zuinigere modellen tevoorschijn, met een link naar vergelijk.nl. De nieuwe A++-vaatwasser van onze onderzoeker is volgens E-inzicht ‘verspillend in verbruik’. Voor grootverbruikers als wasmachines, koelkasten en vaatwassers krijg je ook gebruikstips te zien waarmee je energie kunt besparen.

Apparaten waarbij het normaal gesproken niet wenselijk is dat ze uitgezet worden, kun je niet van afstand in- of uitschakelen. Voorbeeld: op SlimmeStekker 2 sluit je een vrieskist aan. De knop waarmee je normaal gesproken kunt schakelen wordt nu grijs. Je kunt deze stekker alleen nog met de schakelaar op de stekker zelf schakelen. Andere aangesloten apparaten kun je desgewenst zelf vergrendelen.

Conclusie

De E-inzicht is handig voor wie de energiekosten van apparaten wil kunnen bijhouden en ze ook van afstand wil kunnen schakelen. Het bijhouden van energiekosten per apparaat zónder schakelmogelijkheid kan veel goedkoper. Voor iets meer geld koop je een energieverbruiksmanager die ook het totale energiegebruik in huis bijhoudt. Uiteindelijk geldt voor al deze systemen, dus ook voor de E-inzicht: het systeem bespaart geen energie. Om energie te besparen moet je zelf in actie komen. Als je je gedrag niet aanpast naar aanleiding van feedback van E-inzicht levert dit systeem je geen geld op, maar kost het alleen maar geld.