Archief Energie vergelijken

Welke energiecontract past bij een thuisbatterij?
Heb je een thuisbatterij die automatisch kan laden en ontladen op basis van de actuele stroomprijs? Dan past een dynamisch energiecontract vaak het beste.
Heb je een thuisbatterij die automatisch kan laden en ontladen op basis van de actuele stroomprijs? Dan past een dynamisch energiecontract vaak het beste.
Er zitten grote verschillen in de tarieven tussen energieleveranciers. Bekijk voor 3 situaties welke aanbieder het voordeligst is.
Het is vaak het goedkoopst om thuis de accu van je elektrische auto op te laden. Hoeveel je betaalt, hangt vooral af van de stroomprijs.
De kosten van elektriciteit hangen voor een deel af van je stroomverbruik. Je verbruik wordt berekend in kilowattuur. Maar waaruit bestaat de kWh-prijs?
Hoeveel je betaalt voor gas hangt niet alleen af van je verbruik. Maar ook van de gasprijs. Wat heeft invloed op de gasprijs en wat is de verwachting voor 2026?
Dynamische energiecontracten zijn beter met elkaar te vergelijken. Energievergelijkers en de meeste energieleveranciers gebruiken voortaan dezelfde verwachte energieprijzen.
Heb je een klacht over je energieleverancier en kom je er samen niet uit? Je kunt je klacht kwijt bij verschillende organisaties.
Kloppen de meterstanden op de afrekening van je energieleverancier niet? Stel jezelf de volgende vragen voordat je juridische stappen zet.
Een vast contract kun je niet zonder kosten opzeggen voordat het afloopt.
Je energieleverancier mag de energieprijzen niet zomaar verhogen. En zonder goede reden een energiecontract stopzetten mag ook niet. Wat kun je doen?
Kreeg je door een oneerlijke verkoopmethode een energiecontract 'aangesmeerd'? Lees wat je kunt doen om het contract te beëindigen.
Per 1 juli zijn de variabele energietarieven gewijzigd. Dat is hét moment om te kijken of je nog goed zit. Krijg je een hoger tarief? Dan kan overstappen je geld besparen.
Heb je besloten je huis te verkopen? Dan heb je een energielabel nodig. Wat is het en hoe vraag je een energielabel aan?
De afschaffing van de salderingsregeling heeft grote gevolgen voor huishoudens met zonnepanelen. En kan ook invloed hebben op je keuze voor een langlopend energiecontract. Wat verandert er precies en waar moet je rekening mee houden? We leggen het uit.
Wie houdt de energieaanbieders in de gaten? En wat gebeurt er als je energieleverancier failliet gaat? Lees de antwoorden op veelgestelde vragen.
Met onze Energievergelijker en het Energiecollectief kun je overstappen naar een andere energieleverancier.
Via onze Energievergelijker kun je overstappen naar energieleveranciers waarmee we samenwerken. Zo heb je altijd een scherpe, actuele deal. Bekijk met welke energieleveranciers we in 2026 samenwerken.
Energieverbruik is een flinke kostenpost in veel huishoudens. Hoe kun je het energieverbruik omlaag krijgen?
In huis kun je flink op energie besparen. Dat is goed voor het milieu en het levert je geld op. Lees onze tips om te besparen op je energierekening.
Een variabel energiecontract is een energiecontract met variabele tarieven voor onbepaalde tijd.