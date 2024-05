Energiekosten berekenen

In onze Vergelijker berekenen we je energiekosten zo nauwkeurig mogelijk. Daarvoor is het wel belangrijk dat het ingevulde verbruik overeenkomt met de werkelijkheid. Vul een aantal gegevens in. Zoals de grootte van je gezin, je postcode en energieverbruik. Ook kun je aangeven of je een dubbele meter of zonnepanelen hebt.

Het is goed om precies te weten wat je verbruik is. Vraag dit op bij je huidige leverancier. Vaak check je dit in de app of persoonlijke omgeving van je energieleverancier.

WIj doen de berekening

De berekening van je energiekosten doen wij voor je. Die berekening is afhankelijk van de tarieven, leveringskosten, welke netbeheerder je hebt, belastingen en heffingen. Dat is een lange rekensom.

Wil je precies weten hoe je energierekening eruitziet? We leggen dit stap voor stap uit.