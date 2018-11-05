Barbara van der Est Expert hypothekenBijgewerkt op:30 september 2025
Een woonlastenverzekering garandeert de betaling van (een deel van) je hypotheeklasten als je inkomen daalt door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Je krijgt voor een bepaalde periode een uitkering. Die gebruik je om de hypotheek te betalen. De uitkeringsduur bepaal je als je de verzekering afsluit.
Er zijn 2 soorten dekkingen:
De woonlastenverzekering wordt ook wel betalingsbescherming of hypotheekbescherming genoemd. Hypotheekadviseurs bieden de woonlastenverzekering vaak aan bij een aanvraag van een hypotheek of lening.
Om te bepalen of je hypotheekbescherming nodig hebt, moet je nagaan wat je financiële situatie is als je arbeidsongeschikt wordt.
Daalt je inkomen als je arbeidsongeschikt wordt? Je kunt een bedrag verzekeren om je inkomen bij arbeidsongeschiktheid aan te vullen. Zo heb je genoeg geld om de hypotheeklasten te betalen. Dat hoeft niet het hele maandbedrag te zijn.
De looptijd en de hoogte van de uitkering hangen af van je financiële situatie. De minimale uitkeringsduur is meestal 1 jaar. De uitkeringen stoppen uiterlijk op het moment dat je de AOW-leeftijd bereikt.;
Ben je via je werkgever ook verzekerd voor arbeidsongeschiktheid? Dan kun je in de woonlastenverzekering mogelijk een lagere maanduitkering verzekeren. In ons stappenplan staan de regelingen die er zijn vanuit je werkgever en de overheid. Je vindt het stappenplan onder het kopje 'Heb je een woonlastenverzekering nodig'.
Soms kun je kiezen voor een eigenrisicoperiode. Dan betaal je een lagere premie. Dit kun je kiezen als je weet dat je bij ziekte bijvoorbeeld de eerste 6 maanden de woonlasten zelf kunt betalen. Of als je werkgever je salaris de eerste periode volledig doorbetaalt.
De 'Hypotheek Aflos Verzekering' van BNP Paribas Cardif werkt anders. Deze verzekering keert het afgesproken bedrag in 1 keer uit aan de hypotheekverstrekker. Zo gaan de hypotheek en daarmee ook de hypotheeklasten omlaag. De hoogte van de uitkering hangt af van de verstreken looptijd van de hypotheek.
Als aanvulling op de arbeidsongeschiktheidsdekking kun je bij de meeste verzekeraars ook het risico op werkloosheid verzekeren. Veel aanbieders keren maar maximaal 12 keer per werkloosheid een maandbedrag uit. Dat is kort. Het is echt bedoeld als een tijdelijke oplossing. Dan moet je snel een nieuwe baan kunnen vinden. Of je moet na de uitkeringsperiode je uitgaven flink kunnen en willen verlagen. Bijvoorbeeld door te verhuizen naar een goedkopere woning.
Zelfs als de uitkering langer duurt dan 12 maanden, schiet je vaak niet veel op met deze dekking. Dit komt omdat de verzekering stopt met uitkeren zodra je WW-uitkering stopt. De maximale WW-duur is 24 maanden. Je hebt recht op de maximale termijn als je 27 jaar of langer hebt gewerkt. Heb je bijvoorbeeld de afgelopen 5 jaar gewerkt maar in de periode daarvoor niet? Dan heb je recht op 5 maanden WW-uitkering.
De eerste 2 maanden is de WW-uitkering 75% van je salaris. Vanaf de derde maand is dat nog 70%. Maar er geldt een maximaal salaris van €75.864,87 bruto per jaar (2025). Een WW-uitkering is na de derde maand dus maximaal 70% van €75.864,87. Dat betekent dat de uitkering dan maximaal €53.105 bruto per jaar is. Ook als je oude salaris veel hoger was dan €75.864,87.
Tip: wil je weten wat de duur van jouw arbeidsverleden is? Je kunt die met je DigiD opvragen op Mijn UWV.
De 'Hypotheek Aflos Verzekering' van BNP Paribas Cardif keert uit nadat je WW-uitkering is gestopt. Ben je dan nog werkloos? Dan ontvang je een uitkering uit je woonlastenverzekering voor maximaal 12 maanden. Krijg je inmiddels een bijstandsuitkering, dan ontvangt de hypotheekverstrekker de uitkering uit je woonlastenverzekering. Met als gevolg dat de hypotheeklasten omlaag gaan.
Een goede woonlastenverzekering biedt de volgende opties:
Let ook op de voorwaarden voor arbeidsongeschiktheid. Er zijn 3 criteria:
Woonlastenverzekeringen die uitgaan van eigen beroep of passende arbeid, zijn duurder dan een verzekering die uitgaat van gangbare arbeid. Een dekking voor 'eigen beroep' of 'passende arbeid' biedt veel meerwaarde. Deze dekkingen hebben de voorkeur. De keuze voor gangbare arbeid is alleen een optie als je een laag inkomen hebt en eenvoudig werk doet.
Altijd uitgesloten is arbeidsongeschiktheid die het gevolg is van:
Een deel van de verzekeraars vraagt of een ziekte of aandoening 'medisch objectiveerbaar' is. Dit betekent dat er een duidelijke diagnose is, bijvoorbeeld een botbreuk. Arbeidsongeschiktheid als gevolg van bekkeninstabiliteit, chronisch vermoeidheidssyndroom en whiplash zijn hierdoor vaak uitgesloten.
Sommige verzekeringen hebben een korte uitkeringsduur.