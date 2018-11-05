Wat is een woonlastenverzekering?

Een woonlastenverzekering garandeert de betaling van (een deel van) je hypotheeklasten als je inkomen daalt door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Je krijgt voor een bepaalde periode een uitkering. Die gebruik je om de hypotheek te betalen. De uitkeringsduur bepaal je als je de verzekering afsluit.

Er zijn 2 soorten dekkingen:

Arbeidsongeschiktheidsdekking

Dekking bij werkloosheid

De woonlastenverzekering wordt ook wel betalingsbescherming of hypotheekbescherming genoemd. Hypotheekadviseurs bieden de woonlastenverzekering vaak aan bij een aanvraag van een hypotheek of lening.

Heb je een woonlastenverzekering nodig?

Om te bepalen of je hypotheekbescherming nodig hebt, moet je nagaan wat je financiële situatie is als je arbeidsongeschikt wordt.

Arbeidsongeschiktheidsdekking

Daalt je inkomen als je arbeidsongeschikt wordt? Je kunt een bedrag verzekeren om je inkomen bij arbeidsongeschiktheid aan te vullen. Zo heb je genoeg geld om de hypotheeklasten te betalen. Dat hoeft niet het hele maandbedrag te zijn.

Looptijd en hoogte verzekeringsuitkering

De looptijd en de hoogte van de uitkering hangen af van je financiële situatie. De minimale uitkeringsduur is meestal 1 jaar. De uitkeringen stoppen uiterlijk op het moment dat je de AOW-leeftijd bereikt.;

Ben je via je werkgever ook verzekerd voor arbeidsongeschiktheid? Dan kun je in de woonlastenverzekering mogelijk een lagere maanduitkering verzekeren. In ons stappenplan staan de regelingen die er zijn vanuit je werkgever en de overheid. Je vindt het stappenplan onder het kopje 'Heb je een woonlastenverzekering nodig'.

Eigenrisicoperiode

Soms kun je kiezen voor een eigenrisicoperiode. Dan betaal je een lagere premie. Dit kun je kiezen als je weet dat je bij ziekte bijvoorbeeld de eerste 6 maanden de woonlasten zelf kunt betalen. Of als je werkgever je salaris de eerste periode volledig doorbetaalt.

Uitkering in 1 keer

De 'Hypotheek Aflos Verzekering' van BNP Paribas Cardif werkt anders. Deze verzekering keert het afgesproken bedrag in 1 keer uit aan de hypotheekverstrekker. Zo gaan de hypotheek en daarmee ook de hypotheeklasten omlaag. De hoogte van de uitkering hangt af van de verstreken looptijd van de hypotheek.

Dekking bij werkloosheid

Als aanvulling op de arbeidsongeschiktheidsdekking kun je bij de meeste verzekeraars ook het risico op werkloosheid verzekeren. Veel aanbieders keren maar maximaal 12 keer per werkloosheid een maandbedrag uit. Dat is kort. Het is echt bedoeld als een tijdelijke oplossing. Dan moet je snel een nieuwe baan kunnen vinden. Of je moet na de uitkeringsperiode je uitgaven flink kunnen en willen verlagen. Bijvoorbeeld door te verhuizen naar een goedkopere woning.

Looptijd en hoogte WW-uitkering

Zelfs als de uitkering langer duurt dan 12 maanden, schiet je vaak niet veel op met deze dekking. Dit komt omdat de verzekering stopt met uitkeren zodra je WW-uitkering stopt. De maximale WW-duur is 24 maanden. Je hebt recht op de maximale termijn als je 27 jaar of langer hebt gewerkt. Heb je bijvoorbeeld de afgelopen 5 jaar gewerkt maar in de periode daarvoor niet? Dan heb je recht op 5 maanden WW-uitkering.

De eerste 2 maanden is de WW-uitkering 75% van je salaris. Vanaf de derde maand is dat nog 70%. Maar er geldt een maximaal salaris van €75.864,87 bruto per jaar (2025). Een WW-uitkering is na de derde maand dus maximaal 70% van €75.864,87. Dat betekent dat de uitkering dan maximaal €53.105 bruto per jaar is. Ook als je oude salaris veel hoger was dan €75.864,87.

Tip: wil je weten wat de duur van jouw arbeidsverleden is? Je kunt die met je DigiD opvragen op Mijn UWV.

Uitkering na stoppen WW

De 'Hypotheek Aflos Verzekering' van BNP Paribas Cardif keert uit nadat je WW-uitkering is gestopt. Ben je dan nog werkloos? Dan ontvang je een uitkering uit je woonlastenverzekering voor maximaal 12 maanden. Krijg je inmiddels een bijstandsuitkering, dan ontvangt de hypotheekverstrekker de uitkering uit je woonlastenverzekering. Met als gevolg dat de hypotheeklasten omlaag gaan.

Eisen aan een goede woonlastenverzekering

Een goede woonlastenverzekering biedt de volgende opties:

Je kunt kiezen voor een dekking op basis van je eigen beroep of passende arbeid (kijk voor uitleg hieronder bij criteria arbeidsongeschiktheid).

Je kunt kiezen voor een verzekering die ook 100% uitkeert bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Juist dan kun je de verzekeringsuitkering nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat de uitkering van de overheid dan lager is. Een verzekerde uitkering bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid geeft meer zekerheid. Daarom heeft zo'n verzekering onze voorkeur.

De verzekering is niet alleen beperkt tot objectief medisch aantoonbare aandoeningen of ziekten.

Looptijd en maximale duur van de verzekering zijn gelijk aan de periode waarin je financiële aanvulling nodig hebt.

Je betaalt periodiek premie. Bijvoorbeeld per maand of per kwartaal. Je kunt de verzekering stoppen wanneer je wilt.

Je kunt kiezen voor een eigenrisicoperiode.

Criteria arbeidsongeschiktheid

Let ook op de voorwaarden voor arbeidsongeschiktheid. Er zijn 3 criteria:

Eigen beroep: kun je je eigen beroep nog uitoefenen?

Passende arbeid: kun je nog werk doen dat past bij je kennis en kunde?

Gangbare arbeid: kun je nog werken?

Voorbeeld: een chirurg verliest zijn vinger

Verschil in kosten

Woonlastenverzekeringen die uitgaan van eigen beroep of passende arbeid, zijn duurder dan een verzekering die uitgaat van gangbare arbeid. Een dekking voor 'eigen beroep' of 'passende arbeid' biedt veel meerwaarde. Deze dekkingen hebben de voorkeur. De keuze voor gangbare arbeid is alleen een optie als je een laag inkomen hebt en eenvoudig werk doet.

Valkuilen van een woonlastenverzekering

Uitsluitingen

Altijd uitgesloten is arbeidsongeschiktheid die het gevolg is van:

Opzet of schuld van de verzekerde of van iemand die belang heeft bij de uitkering.

Oorlog en vergelijkbare situaties.

Al bestaande aandoeningen en ziekten.

Een cosmetische ingreep. Gaat er bij een cosmetische ingreep iets mis, dan zijn de gevolgen bij de meeste verzekeraars wel gedekt.

Objectieve diagnose

Een deel van de verzekeraars vraagt of een ziekte of aandoening 'medisch objectiveerbaar' is. Dit betekent dat er een duidelijke diagnose is, bijvoorbeeld een botbreuk. Arbeidsongeschiktheid als gevolg van bekkeninstabiliteit, chronisch vermoeidheidssyndroom en whiplash zijn hierdoor vaak uitgesloten.

Korte uitkeringsduur

Sommige verzekeringen hebben een korte uitkeringsduur.