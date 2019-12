Map voor de aangifte inkomstenbelasting

Wat zit er in de aangiftemap die je kunt bijhouden voor je aangifte inkomstenbelasting? Het is handig om een ordner te nemen met tabbladen erin, met de onderstaande thema's voor zover deze bij je van toepassing zijn.

Persoonlijke gegevens

DigiD

Om de aangifte te kunnen openen in MijnBelastingdienst heb je je DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord nodig. Vraag je DigiD opnieuw aan als je je wachtwoord en gebruikersnaam bent vergeten. Heb je nog geen DigiD? Vraag een DigiD aan. Het duurt een aantal dagen tot je de nieuwe DigiD in huis hebt.

BSN

Je hebt ook je burgerservicenummer (BSN) nodig. Dit staat onder andere op je rijbewijs, je paspoort en soms op je zorgverzekeringspas. Het gaat om een 9-cijferige nummer.

Denk ook aan je partner

Als je een fiscale partner hebt, dan heb je ook zijn of haar burgerservicenummer (BSN) nodig voor het invullen van de aangifte. Om samen aangifte te doen heeft je partner ook zijn of haar (DigiD-)gegevens nodig. Jullie moeten allebei inloggen. Anders loop je al snel nadat je begint met de gezamenlijke aangifte vast.

Rekeningnummer

Heb je een ander bankrekeningnummer, bijvoorbeeld omdat je een en/of-rekening had met je ex-partner? Geef je nieuwe bankrekeningnummer zo snel mogelijk door aan de Belastingdienst. Je kunt een wijziging van je rekeningnummer op een aantal manieren doorgeven: soms kun je bellen met de BelastingTelefoon, maar het handigst is Mijn Belastingdienst. Log in op Mijn Belastingdienst met je DigiD en ga naar het tabblad Geldzaken. Daar kun je je rekeningnummer opgeven of wijzigen.

Aangifte van vorig jaar

Om te beginnen stop je voorin de map de aangifte van vorig jaar. Die is van onschatbare waarde als je je aangifte gaat invullen. De aangifte van het jaar daarvoor is meestal een goede indicatie van hoe de aangifte er dit jaar uit moet zien. Zeker als er in je persoonlijke situatie geen wijzigingen zijn geweest, zoals het kopen van een huis, een scheiding of met pensioen gaan.

Werk/uitkeringen

Bewaar alle jaaropgaven die je ontvangt van je werkgever of uitkeringsinstantie. In de vooringevulde aangifte staan deze gegevens weliswaar ingevuld, maar ze zijn niet altijd correct. Met behulp van de jaaropgaven kun je de vooringevulde gegevens van de Belastingdienst corrigeren en eventueel aanvullen. Als je geen jaaropgave kunt vinden, kun ook alle salarisstroken per werkgever bij elkaar optellen. Controleer of op de laatste loonstrook van het jaar alles al bij elkaar opgeteld staat, dat is vaak het geval. Dan hoef je niet zelf te gaan rekenen.

Reizen woon-werkverkeer

Je hebt recht op belastingaftrek als je geen of geen volledige reiskostenvergoeding van je baas krijgt voor je woon-werkverkeer en met het openbaar vervoer reist over een afstand van 10 kilometer of meer. Tenminste als je een openbaarvervoer- of reisverklaring van je werkgever hebt. Bij een reisverklaring moet je ook de plaatsbewijzen kunnen overhandigen als daar door de inspecteur om wordt gevraagd. Als je met een OV-chipkaart reist, kun je overzichten uitdraaien van de ritten tot 18 maanden terug. Je moet je dan wel vooraf aanmelden voor een OV-chipkaartaccount. Ook als de aanslag al is opgelegd, moet je een rittenoverzicht kunnen overhandigen, want er kan tot 5 jaar na het betreffende belastingjaar nog een navordering volgen.

Huis

In deze rubriek bewaar je:

alle papieren die je van je hypotheekverstrekker ontvangt.

de gegevens van de kapitaalverzekering als je een (bank)spaarhypotheek hebt.

de WOZ-beschikking. Voor de aangifte over 2018, die je in 2019 doet, moet je de WOZ-waarde op (peildatum) 1 januari 2017 invullen. Die staat in de beschikking die je in 2018 van de gemeente ontving. Soms staat de WOZ-waarde trouwens niet in een aparte WOZ-beschikking maar in de 'gecombineerde aanslag'.

een bewijs van de (eventueel) betaalde erfpacht.

als je verbouwt alle facturen en bonnetjes. Deze heb je nodig als je rente op de verbouwingslening wilt aftrekken of om als de fiscus ernaar vraagt te bewijzen dat je een belastingvrije gift van je ouders hebt gebruikt voor je eigen woning. En als je de onderhoudskosten van een monument wilt aftrekken. Is dat alle 3 niet aan de orde, dan hoef je de bonnetjes van de verbouwing niet te bewaren voor de fiscus.

de bewijzen voor alle aftrekbare uitgaven bij aankoop van een nieuwe woning. Deze kosten bij aankoop van je woning kun je allemaal aftrekken.

Pensioen

Bewaar in deze map de gegevens over een eventuele lijfrentepolis. En het Uniform Pensioen Overzicht (UPO). Dat is het overzicht van je pensioenopbouw, dat je ontvangt van je pensioenfonds. Als je lijfrentepremies wilt aftrekken, heb je de factor 'A' hieruit nodig. Dat is de aangroei van het pensioen. Hoe je hierdoor minder belasting kunt betalen, lees je in de tip over het aftrekken van betaalde lijfrentepremies.

Ziektekosten

Bewaar alle bonnetjes van je uitgaven die je maakt die te maken hebben met je eigen ziekte of die van je partner. Soms zijn ook de kosten voor ziekte van je kinderen en andere familieleden aftrekbaar. In dat geval houd je ook de kosten die je voor hen maakt bij. Doe hier ook dieetbevestigingen bij en eventueel verwijzingen van de huisarts. Houd ook een rittenadministratie naar artsen en ziekenhuizen bij. Check welke ziektekosten allemaal aftrekbaar zijn, want het zijn er vaak meer dan je denkt!

Alleen als het zin heeft...

Heb je in verhouding met je inkomen weinig zorgkosten, dan mag je geen zorgkosten aftrekken. Het heeft dan weinig zin om alles te verzamelen. De eerste €131 aan zorgkosten is nooit aftrekbaar. Voor partners en mensen met een inkomen boven de €7647 per jaar, loopt het bedrag aan zorgkosten dat niet aftrekbaar is snel op. Voor een alleenstaande met een inkomen van €40.000 is bijvoorbeeld de eerste €660 aan zorgkosten niet aftrekbaar. De Belastingdienst noemt dit een ‘drempelbedrag’. Bereken je eigen drempel!

Kosten die je vergoed krijgt (bijvoorbeeld via de zorgverzekering) zijn niet aftrekbaar. Daar kun je dus ook niets mee in de aangifte.

Giften

Giften zijn alleen aftrekbaar als ze kunnen worden onderbouwd door schriftelijke stukken. Doe je een (fiscaal extra aantrekkelijke) periodieke gift, dan is daarvan geen notariële akte nodig. Een onderhandse akte is wel vereist. Je kunt daarvoor de modelovereenkomst van de fiscus gebruiken. Je weet dan zeker dat je de hele gift kunt aftrekken.

Alleen als het zin heeft...

Bij andere giften heeft het bewaren van (pin)bonnetjes, kwitanties en dergelijke niet altijd zin. Giften zijn dan namelijk alleen aftrekbaar als je in verhouding tot je belastbaar inkomen veel (ongeveer 1%) geeft. Heb je een fiscale partner? Dan zijn giften tot ongeveer1% van jullie gezamenlijke inkomsten niet aftrekbaar.

Scholingskosten

Als je meer dan €250 uitgeeft aan scholingskosten, kun je het meerdere aftrekken als je werkgever de kosten niet vergoedt. Bewaar daarom de betalingsbewijzen, nota's en/of bankafschriften. Let op dat studiekosten voor mensen die studeren onder het nieuwe leenstelsel niet aftrekbaar zijn. Omdat je elk jaar te maken hebt met die drempel is het soms slim de kosten voor meerdere jaren in 1 jaar te betalen.

Let op! De aftrekpost voor scholing komt waarschijnlijk te vervallen per 1 januari 2020. Studiekosten die je in 2019 maakt, kun je nog aftrekken in de aangifte die je in 2020 doet. Daarna verdwijnt deze aftrekpost.

Alimentatie

Bewaar een overzicht van ontvangen of betaalde partneralimentatie. Ook advies- of advocaatkosten die gemaakt zijn om partneralimentatie te verkrijgen of te verhogen kunnen in aftrek komen. Bewaar de gespecificeerde nota in de aangiftemap.

Sparen, beleggen en onroerend goed

Je krijgt van banken en beleggingsinstellingen jaaropgaven. Hoewel de gegevens daarvan ook in de vooraf ingevulde aangifte staan, kun je deze jaaropgaven toch beter bewaren, om te controleren of de vooraf ingevulde aangifte niet klopt. Uit ons onderzoek uit 2018 blijkt dat bankrekeningen vaak ontbreken of verkeerd staan ingevuld.

Je stopt in de aangiftemap ook de jaaroverzichten van rekeningen van je kinderen en de gegevens van buitenlandse rekeningen. Verder bewaar je hier de WOZ-waarde van onroerende zaken die in box 3 worden belast, zoals een vakantiehuis. En indien van toepassing, de betaalde erfpacht daarvan.

Schulden

Bewaar de saldoverzichten en/of bewijzen van al je schulden, behalve die voor je huis. Die laatste bewaar je onder het tabblad 'huis'.

Toeslagen

Als je over 2017 te veel toeslagen hebt ontvangen, moet je die terugbetalen. Dat is een schuld die je op 1 januari 2018 mag opnemen in box 3, voor zover je hem nog niet afbetaald hebt. Stop de terugvorderingsbeschikking dus in de aangiftemap. Het kan ook zijn dat je te veel ontvangen toeslagen over eerdere jaren nog niet geheel hebt terugbetaald. Ook die mag je in box 3 opnemen. Je hebt in 2018 wel te maken met een schuldendrempel van €3000 per persoon.

Voorlopige aanslagen

Als je een verzoek om een voorlopige aanslag hebt ingediend over 2017, kreeg je waarschijnlijk al een voorlopige aanslag over 2018. Als je daarbij geld terug kreeg (bijvoorbeeld in verband met een aftrekpost), moet dat bedrag worden verrekend met de aangifte. Dat geldt ook als je pas in 2018 of in begin 2019 om een voorlopige aanslag over 2018 hebt gevraagd. De voorlopige aanslagen zijn niet altijd goed ingevuld in de vooringevulde aangifte. Je doet er dan goed aan deze zelf te corrigeren. Doe je dit niet, dan doet de Belastingdienst dit alsnog, maar reken je zelf misschien ten onrechte op een teruggave die niet komt.

