Blog 34: Hoe stop je met beleggen?

Moeten jullie niet verkopen nu de beurs op een recordhoogte staat?

Erik: ‘Onze beleggingen zijn dit jaar inderdaad flink gestegen. Veel harder dan je op basis van het historische gemiddelde zou mogen verwachten. Als je kijkt naar het gemiddelde rendement op de lange termijn, dan zitten we daar momenteel ruim boven.

Het zou daarom niet vreemd zijn als de beurs de komende periode een correctie laat zien. Dan lijkt het misschien verstandig om nu alles te verkopen en later, als de koersen zijn gedaald, weer goedkoper in te stappen. Dat noemen we ook wel het 'timen' van de markt.

Hoewel dat aantrekkelijk klinkt, pakt het in de praktijk vaak anders uit. Niemand weet namelijk wanneer de beurs precies zijn hoogste punt bereikt. Het risico is dat je verkoopt en de koersen daarna nog verder oplopen. Vervolgens wordt het nóg lastiger om te bepalen wanneer je weer moet instappen.

Wat ik wél overweeg, is om de portefeuille iets anders in te richten. Sommige fondsen zijn de afgelopen tijd veel harder gestegen dan andere. Het kan daarom verstandig zijn om een deel van die winst te verschuiven naar fondsen die wat defensiever zijn of juist zijn achtergebleven. Op die manier houd je de portefeuille beter in balans, zonder te proberen de markt perfect te timen.’

Marco: ‘Dat de beurs op een recordhoogte staat, zegt mij weinig. Bij een gemiddelde stijging van 6% per jaar bereikt de beurs ieder jaar een recordhoogte. Natuurlijk bewegen koersen niet in een rechte lijn. En resultaten uit het verleden bieden geen garantie. Maar tot nu toe stijgen wereldwijd gespreide indexfondsen over een langere termijn altijd.

Je krijgt dus steeds te maken met recordhoogtes. Het voelt wel wat spannender naarmate we langer beleggen. Want het verschil tussen mijn inleg en de waarde van de portefeuille wordt natuurlijk steeds groter. Dat geeft wat hoogtevrees. Maar juist dan wil ik niet afwijken van mijn plan.

Want als ik nu anders zou beleggen, zou ik vanuit angst de markt proberen te timen. En angst is geen goede strategie. Bovendien is een bekende beurswijsheid: ‘time in the market beats timing the market’. Op de lange termijn is belegd blijven belangrijker dan het voorspellen van het juiste koop- of verkoopmoment.

Erik wil zijn portefeuille anders inrichten omdat zijn resultaten hoger liggen dan het historische gemiddelde. Hij is dus van plan om bepaalde fondsen te verkopen en anderen daarvoor in te kopen. Ook daarmee probeert hij de markt te timen, ook al wordt het wat anders verwoord.

Als passieve belegger past dit niet bij mij. Mijn plan om maandelijks en op een geautomatiseerde manier wereldwijd gespreide indexfondsen te kopen, verandert niet. Zelfs niet als de beurs op een recordhoogte staat.’

Hoe kun je het beste uitstappen?

Erik: ‘Er komt een moment waarop je wilt stoppen met beleggen. Het is prettig als je dat enkele jaren van tevoren weet, zodat je een plan kunt maken. Het is namelijk vervelend als je onverwacht moet verkopen omdat je het geld nodig hebt, terwijl de beurs net een flinke daling heeft doorgemaakt.

Daarom is het verstandig om enkele jaren vóór je einddoel het risico in je portefeuille geleidelijk af te bouwen. Dit wordt ook wel “lifecycle-beleggen” genoemd. Hoe dichter je bij je einddatum komt, hoe minder risico je neemt. Dat kun je bijvoorbeeld doen door een deel van je aandelen te verkopen en het geld te beleggen in obligaties of op een spaarrekening te zetten. Zo verklein je de kans dat een beurscorrectie vlak voor je einddatum een grote impact heeft op je vermogen.

De BeleggersBattle duurt in totaal 5 jaar. Dat betekent dat we nog ongeveer 2 jaar te gaan hebben. Normaal gesproken zou dit het moment zijn om het risico in de portefeuille langzaam af te bouwen. Er bestaat namelijk altijd een kans dat de beurs in de komende 2 jaar flink daalt waardoor ik mijn doel niet haal.

Toch kies ik ervoor om dat nu niet te doen. Omdat ik het geld over 2 jaar niet direct nodig heb. Ook na afloop van de BeleggersBattle kan ik gewoon blijven beleggen. Daardoor kan ik een eventuele tijdelijke daling uitzitten en houd ik vast aan mijn langetermijnstrategie.’

Marco: ‘Dat de beurs op een record staat is voor mij geen reden om beslissingen te nemen. Maar dat betekent niet dat ik nooit mijn risico zou willen afbouwen. Zoals Erik zegt: kom je dichter bij je doel, dan kan een lager risico verstandig zijn.

Toen de Beleggersbattle begon, wilde ik na 5 jaar een camper kopen. Met het huidige vermogen kom ik al aardig in de buurt. In theorie zou ik daarom minder risico kunnen nemen. Bijvoorbeeld door van mijn maandelijkse inleg een groter deel te sparen. Of juist defensiever te beleggen. Toch doe ik dat niet. Net als Erik heb ik het geld over 2 jaar niet nodig. Daarom houd ik vast aan mijn strategie.

Na het behalen van je doel hoef je niet alles ineens te verkopen. Koop je een camper, dan ligt dat voor de hand. Maar voor een aanvulling tijdens je pensioen of salaris? Dan kun je maandelijks of jaarlijks een deel verkopen. De rest blijft dan belegd.

Zo kan je vermogen blijven groeien. In dat geval blijf je met de rest doorbeleggen, waarmee je ook rendement kunt blijven behalen. Binnen de FIRE-wereld wordt bijvoorbeeld gedacht je jaarlijks 4% van je indexfondsen verkoopt. Volgens die theorie blijft je vermogen dan meestal op peil.

Of dat ook voor jou verstandig is, hangt af van je situatie. Reken dat daarom goed door. Of vraag een financieel planner om advies. Zoek het in ieder geval goed uit. Dan pluk je daar later de vruchten van.’

Resultaat Juni

Beide investigators beleggen vanaf oktober 2023 iedere maand €500. Ook de maand juni was een positieve beleggingsmaand. De portefeuille van Marco steeg met 0,7%. De beleggingen van Erik deden het nog veel beter. De waarde van zijn portefeuille steeg met 7,8%.

Erik: ‘Dit is al de derde maand op rij met een flinke stijging. Vroeg of laat moet er een correctie komen. Daarom overweeg ik om mijn belegging in computerchips om te wisselen naar een minder risicovol themafonds.'

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