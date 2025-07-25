Financiële vrijheid met FIRE: hoe werkt het?

Wat is FIRE?

FIRE is ongeveer 10 jaar geleden overgewaaid vanuit Amerika. De afkorting staat voor Financial Independence and Retire Early. Het is een methode om financieel onafhankelijk te worden en niet meer te hoeven werken. Dit betekent dat je voldoende vermogen opbouwt om van te leven, zodat je voor je AOW-leeftijd kunt stoppen met werken. Het principe is eenvoudig: geef minder uit, spaar of beleg meer en werk toe naar financiële onafhankelijkheid.

Tips en inspiratie

Aanhangers van deze methode zijn ook samen een beweging begonnen. Hier delen ze samen tips en inspireren ze elkaar om zo snel mogelijk 'FIRE' te worden. In Amerika is deze beweging erg groot. Ook Nederland heeft een eigen FIRE-beweging.

Hoe werkt het?

FIRE bestaat uit 3 verschillende onderdelen. In onderstaand stappenplan leggen we dit uit.

Beleggen

Op langere termijn levert beleggen meestal flink meer op. Maar aan beleggen kleven ook risico's. Het geld kan minder waard worden. Toch kan beleggen erg geschikt zijn om over een langere periode een mooi bedrag op te bouwen. Bijvoorbeeld door te kiezen voor indexbeleggen. Ook zijn veel FIRE aanhangers fan van crypto zoals de Bitcoin. De afgelopen jaren leverde dit veel op en daardoor lees je hier veel positieve verhalen over. Maar het risico van dit soort investeringen is heel erg hoog. Het is dan ook niet verstandig om hier veel geld in te stoppen.

Hoeveel geld heb je nodig?

Om uit te rekenen wanneer je 'FIRE' bent, maken aanhangers vaak gebruik van de 4% regel. Die gaat ervan uit dat het mogelijk moet zijn om gemiddeld minimaal 4% rendement te halen. Door dit rendement kun je jaarlijks 4% opnemen zonder dat je vermogen krimpt. Je kunt dan eenvoudig uitrekenen hoeveel geld je nodig hebt om zonder extra inkomen te kunnen leven. Door het gewenste jaarlijkse bedrag te delen door het percentage (0,04) of te vermenigvuldigen met 25.

Voorbeeld:

Mark is 33 jaar oud en wil als hij 58 jaar is kunnen stoppen met werken. Dit is over 25 jaar. Omdat hij de komende jaren ook zijn hypotheek gaat aflossen denk hij later aan €30.000 per jaar genoeg te hebben om fijn te kunnen leven. Volgens de 4% regel vermenigvuldig je dit bedrag met 25 of deel je het door 0,04. Mark zou dan €750.000 nodig hebben om te kunnen leven zonder dat hij inteert op zijn vermogen. Wees je er wel van bewust dat er dan nog geen rekening gehouden is met de inflatie en het jaarlijks betalen van belasting.

Het bedrag uit de berekening van €750.000 is erg hoog en voor de meeste mensen onbereikbaar. Toch kun je als je lang genoeg spaart of belegt een behoorlijk bedrag bij elkaar krijgen. Mark heeft op dit moment €60.000 aan spaargeld. Hij komt dus nog €690.000 te kort. Dit lijkt onmogelijk om bij elkaar te krijgen. Maar als het Mark lukt om de komende 25 jaar iedere maand €725 te beleggen en hij zou gemiddeld 6% rendement per jaar halen dan komt hij uit op de benodigde €750.000. Iedere maand €725 opzij zetten is nog steeds heel veel geld. Maar ook met kleinere bedragen kun je over een lange termijn een flink bedrag bij elkaar sparen of beleggen. Bedenk hoeveel jij kunt missen en bereken hier hoeveel dit oplevert.

FIRO: sparen voor sabbaticals

Een afgeleide van FIRE is FIRO. De letters staan dan voor Financial Independence Retire Often. Aanhangers van deze filosofie willen niet zo snel mogelijk kunnen stoppen met werken. Maar willen tussentijds periodes niet werken. Ze kiezen ervoor om tussentijds meerdere keren met 'pensioen' te gaan. Bijvoorbeeld een jaar niet werken als ze 30 jaar zijn, 40 jaar zijn en 50 jaar. Je kunt dit zien als het opnemen van meerdere sabbaticals.

Aanhangers van FIRO sparen of beleggen voldoende geld bij elkaar om de periode zonder inkomen te kunnen overbruggen. De vrije periode gebruiken ze om te reizen, een huis te verbouwen, een opleiding te volgen of meer tijd aan vrienden en familie besteden. De gedachte is dat je bepaalde wensen en dromen niet moet uitstellen tot je pensioenleeftijd. Je hebt immers niet de zekerheid dat je die leeftijd weet te bereiken.

Blijf realistisch

Haal je er plezier uit om een zo groot mogelijk percentage van je inkomen te sparen of te beleggen? Verdiep je dan verder in de FIRE beweging. Maar blijf realistisch. Sparen en beleggen voor later is verstandig en kan ook leuk zijn. Maar het is ook belangrijk om nu te genieten van het leven en niet alleen later. Houd altijd de balans in de gaten tussen geld opbouwen voor later en ook nu genieten van het leven.