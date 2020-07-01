Wat is vermogensbeheer of beheerd beleggen?

Bij vermogensbeheer of beheerd beleggen laat je je geld beheren door een gespecialiseerde vermogensbeheerder. Dit kan handig zijn als je zelf onvoldoende kennis of tijd hebt om te beleggen.

Persoonlijk of online

Een vermogensbeheerder kan een persoon zijn met wie je persoonlijk contact hebt. Dit is meestal alleen beschikbaar voor beleggers met een groot vermogen. Bijvoorbeeld vanaf 1 miljoen euro. Maar er bestaat ook online vermogensbeheer. Dit wordt vaak beheerd beleggen genoemd en kan ook al vanaf een paar tientjes per maand. In dat geval is het volledig geautomatiseerd.

Beleggingsprofiel

Je spreekt met je vermogensbeheerder af wat je doel is. Of je vult daarvoor een online vragenlijst in. Daarna wordt er een beleggingsprofiel vastgesteld. Dit past bij je beleggingsdoel en de risico's die je kunt en wilt lopen. Je spreekt ook af hoeveel kosten je betaalt voor het (online) beheer.

Wat doet een (online) vermogensbeheerder?

Bespreekt je financiële situatie, beleggingsdoel en wensen.

Bepaalt je beleggingsprofiel en adviseert hoeveel risico je kunt of wilt lopen.

Bepaalt de beleggingsstrategie waarmee je je doel kunt bereiken.

Legt de gemaakte afspraken vast in een overeenkomst.

Opent een beleggingsrekening op je naam.

Kiest de beleggingen die bij jouw doel en vermogen passen.

Koopt en verkoopt de beleggingen voor jou.

Stuurt regelmatig rapportages over je beleggingen. Is de waarde gedaald of gestegen en welke beleggingstransacties zijn er gedaan?

Toetst regelmatig of je beleggingsprofiel en doel nog actueel zijn.

(Her)verdeelt je beleggingen als ze niet meer binnen je profiel passen.

Geen garantie op rendement

De waarde van je beleggingen kan flink schommelen. Een vermogensbeheerder geeft geen garantie op een positief rendement. Ook de beheerder weet niet zeker hoe de beurs zich zal ontwikkelen. Je kunt daarom geen rechten ontlenen aan de rendementsverwachtingen van de beheerder. Wel moet hij altijd beleggen binnen de vooraf gemaakte afspraken. Je mag dus niet meer risico lopen dan wat is afgesproken.

Ben je teleurgesteld over het rendement? Zolang een beheerder zich hield aan de regels die je met elkaar afsprak, kun je daar weinig aan doen. Belegt een beheerder buiten de afspraken die jullie maakten en heb je financiële schade? Dan kun je misschien een klacht indienen.

Persoonlijk vermogensbeheer

Bij persoonlijk vermogensbeheer heb je persoonlijk contact met de vermogensbeheerder. In 1 of meerdere gesprekken bespreek je jouw persoonlijke financiële situatie, wensen en doelstellingen.

Private banking

Banken noemen zo’n persoonlijke benadering ‘private banking’. Nederland kent een handvol private banks. Soms maken ze deel uit van een grote bank, zoals ABN AMRO Bank, ING Bank en Rabobank. Soms zijn ze zelfstandig, zoals InsingerGilissen.

Een private bank helpt je ook bij financiële planning of het plannen van je nalatenschap. Dit wordt ook wel estate planning genoemd. Voor private banking heb je wel een flink vermogen nodig. De ondergrens om klant te worden, ligt vaak bij een belegd bedrag vanaf €500.000.

Online vermogensbeheer

Bij online vermogensbeheer loopt het beheer via de site van de bank of broker. Het voordeel van online vermogensbeheer is dat je vaak al kunt beginnen met een paar tientjes per maand.

Vragenlijsten

Je vult dan vaak meerkeuzevragenlijsten in om je beleggingsprofiel vast te stellen. Je ontvangt online rapportages en berichten over je beleggingen, of via via e-mail of een app. Soms bepaal je zelfstandig het risico dat je kunt en wilt lopen.

Verschillende vermogensbeheerders

Er zijn in Nederland tientallen online vermogensbeheerders actief. Een paar voorbeelden zijn Brand New Day en Peaks. Maar ook verzekeraars zoals Aegon en banken als ING en Rabobank hebben online beheerders. Verder bieden beleggingsfondsbeheerders als Robeco en Nationale Nederlanden vormen van vermogensbeheer aan.

Kosten van vermogensbeheer

Servicefee

Als je laat beleggen, rekenen vermogensbeheerders een beheerfee of servicefee. Het is een vergoeding die je betaalt voor het onderhoud van de beleggingen. De servicefee is meestal een percentage van de waarde van je beleggingen. Die kosten gaan wel van je rendement af. De kosten van persoonlijk vermogensbeheer zijn hoger dan die van online vermogensbeheer.

Verschil beleggingsfonds en vermogensbeheer

Het verschil tussen zelf beleggen in een beleggingsfonds en online vermogensbeheer is soms klein.

Bij zelf beleggen moet je zelf je risicoprofiel bepalen. Beleg je daarna zelf in een mixfonds met het door jou gekozen profiel (bijvoorbeeld een defensief mixfonds)? Dan spreidt de fondsbeheerder de beleggingen al over verschillende beleggingscategorieën. Zoals aandelen, obligaties en spaargeld. De fondsbeheerder houdt ook in de gaten of de beleggingen binnen het profiel van het fonds passen. In dit voorbeeld: defensief.

Bij online vermogensbeheer vul je online een vragenlijst in bij een aanbieder om je beleggingsprofiel te bepalen. Daarna ontvang je een beheerovereenkomst van die beheerder. De vermogensbeheerder belegt je vermogen in fondsen met het bijpassende profiel. Je wordt online of schriftelijk op de hoogte gehouden van de resultaten.

Bij zelf beleggen teken je dus geen beheerovereenkomst. Je moet dan zelf de ontwikkelingen op de beurzen bijhouden. De kosten van zelf beleggen zijn meestal lager dan die van online vermogensbeheer.