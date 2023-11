Is Lego een goede belegging?

Of je het daadwerkelijk beleggen kunt noemen is de vraag. Maar wie er een neus voor heeft en een beetje mazzel bovendien kan best wat verdienen met Lego. Lego? Ja, inderdaad, die bouwblokjes waar kleine kinderen en inmiddels ook steeds meer volwassenen mee spelen. Er bestaan Legosets waarmee je de Eiffeltoren, het Colosseum of de Titanic kunt nabouwen. De prijs van dit soort legosets bedragen tussen de €600 en €700. Legosets die niet meer verkrijgbaar zijn, wisselen via verschillende platforms voor hoge prijzen van eigenaar.

Verstandig beleggen

Heb je geld over, dan kun je ervoor kiezen om te gaan sparen of beleggen. Lees meer over beginnen met beleggen. Kies je voor beleggen? Dan kun je dit beter doen in een goed gespreid aandelen- of obligatiefonds dan in Lego.

Beleggen in Lego is een hobby, geen serieuze belegging. Doe het daarom maar met een klein deel van je spaargeld. En koop vooral Lego die je zelf leuk vindt. Stijgt de waarde niet, dan heb je in ieder geval zelf een leuk bouwpakket.

Tips voor beleggen in lego

We vroegen tips aan Olaf Steenhuis. Hij is al jaren fanatiek Lego-liefhebber en verzamelaar. Steenhuis bezit naar schatting tussen de 700 en 800 Lego-sets. Een groot deel hiervan gebruikt hij voor zijn bedrijf Let’s Go Steenhuis. Met dit bedrijf biedt hij Lego workshops voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook heeft Olaf meerdere sets aangekocht als persoonlijke belegging.

Kennis van zaken

Het is de kunst om de juiste Lego te selecteren die het in de toekomst goed gaan doen. Ook voor Lego geldt dat niet alle sets even populair zijn bij verzamelaars. Hiervoor heb je veel ervaring en kennis in de Legomarkt nodig.

Wat levert het op?

Het is lastig om aan te geven hoeveel beleggen in Lego oplevert. Vaak stijgt de prijs van een set wanneer deze niet meer verkrijgbaar is in de winkel. Maar dit is lang niet altijd het geval. Ook is het niet te voorspellen hoeveel een specifieke set in prijs stijgt. Het hangt ervan af hoe uniek de set is en hoe groot de oplage is geweest. Ook kan door een bepaalde gebeurtenis een bepaald thema zoals Star Wars of Disney heel populair worden.

Er bestaan Lego poppetjes die 1000 euro waard zijn of waarvan alleen de broek al voor 500 euro wordt aangeboden. Dit gaat wel om heel specifieke en zeldzame gevallen en de kans is zeer klein dat de door jou gekochte Lego ook zo populair gaan worden. Volgens Olaf zal dan ook zeker de helft van de verkochte Lego-sets niet in waarde stijgen.