Herziene Europese richtlijn voor betaaldiensten: PSD2

PSD2 is een nieuwe Europese richtlijn voor betaaldiensten. De richtlijn moet zorgen voor meer concurrentie en innovatie en de drempels voor nieuwe toetreders op de betalingsmarkt wegnemen. Wat houdt de richtlijn in en wat betekent het voor consumenten?

Wat is PSD1?

De PSD (Payment Service Directive) is een Europese richtlijn die zorgt voor de regulering van betaaldiensten in de Europese Unie. In 2007 werd de eerste richtlijn (PSD1) aangenomen door het Europese Parlement. Het doel was vooral een uniforme betaalmarkt binnen de Europese Unie.

De richtlijn is de basis geweest voor SEPA. Je kunt nu bijvoorbeeld makkelijk(er) én gratis geld overmaken naar andere SEPA-landen.

Ook werd met PSD1 de markt opengezet voor nieuwe toetreders, zogenaamde betaalinstellingen. Dat zijn niet-bancaire bedrijven, met een vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB), die ook (net als banken) betaaldiensten mogen aanbieden aan consumenten. Bijvoorbeeld het aanbieden van betaalkaarten, zoals creditcards en het faciliteren van online betalingen zoals iDEAL of incasso.

Wat is PSD2?

De herziene versie van PSD1 is PSD2, die tot meer innovatie en concurrentie moet leiden. De richtlijn is vanaf 19 februari 2019 officieel van kracht in Nederland.

Een paar van de belangrijkste wijzigingen voor consumenten zijn:

Toegang tot de betaalrekening door derde partijen. Banken moeten derde partijen toegang geven tot de betaalrekening van hun klant, mits de klant zelf toestemming geeft.

Winkels, webshops en andere bedrijven mogen geen toeslagen meer berekenen voor debitcardbetalingen (betalingen met de betaalpas) en creditcardbetalingen (met creditcards van onder andere MasterCard en Visa). Een toeslag van 2% als je online met je creditcard wilt betalen mag dus niet meer. Voor andere betaalmiddelen, zoals bijvoorbeeld AfterPay en acceptgiro, mogen nog wel de toeslagen berekend worden, maar nooit meer dan de daadwerkelijke kosten .

Let op : er geldt een uitzondering voor creditcards van bijvoorbeeld American Express en Diners Club en creditcards voor de zakelijke markt. Zij mogen nog wel toeslagen berekenen.

: er geldt een uitzondering voor creditcards van bijvoorbeeld American Express en Diners Club en creditcards voor de zakelijke markt. Zij mogen nog wel toeslagen berekenen. Er is geen eigen risico meer bij diefstal of verlies van een betaalinstrument, zoals je betaalpas.

De nieuwe regelgeving moet ook de veiligheid van betalingen verbeteren. Er wordt in veel gevallen tweestapsverificatie vereist.

Een concrete invulling hiervan geeft creditcarduitgever ICS. ICS voert in het kader van PSD2 tweestapsverificatie bij online betalingen in. Sinds 1 januari 2019 moet je je online betaling bevestigen met een extra code, die je via de app van ICS of per sms ontvangt. Heb je geen mobiele telefoon? Dan kun je sinds 1 januari 2019 geen online betalingen meer doen met je creditcard van ICS. Heb of wil je geen mobiele telefoon, dan zul je voor online betalingen een andere middel moeten kiezen, zoals Paypal en de creditcard eventueel opzeggen. Je kunt de creditcard overigens wel blijven gebruiken voor betalingen in fysieke winkels.

De Consumentenbond vindt dubbele beveiliging goed, maar ziet liever dat er ook een mogelijkheid is voor klanten zonder mobiele telefoon.

Toegang tot betaalrekening door derde partijen

Vooral over één van de wijzigingen is veel te doen; banken zijn verplicht om derde partijen toegang te geven tot de betaalrekening van hun klanten, mits:

de klant daar zelf toestemming voor geeft aan zijn bank;

dit gaat per aanbieder (derde partij): consumenten die een partij toestemming geven, geven dat alleen aan die ene partij.

de derde partij een vergunning heeft van de DNB of een andere toezichthouder uit de Europese Unie.

de derde partij heeft maximaal 90 dagen toegang, daarna moet opnieuw om toestemming worden gevraagd.

Door de toegang tot je betaalrekening ontstaan er twee nieuwe soorten diensten.

Het eerste soort zijn betaalinitiatiediensten waarbij je een partij toestemming geeft om een bedrag van je rekening te halen, bijvoorbeeld als je iets koopt in een webwinkel. Het is een alternatief voor bijvoorbeeld iDeal of PayPal.

Het tweede soort zijn rekeninginformatiediensten, waarbij je een partij toegang geeft tot je bij- en afschrijvingen op je betaalrekening(en). Die partij kan dan bijvoorbeeld een overzicht geven van al je uitgaven en inkomsten, zoals een digitale huishoudboekje, of een hypotheekadvies geven.

Welke nieuwe partijen diensten (bijvoorbeeld apps) gaan aanbieden die gebruikmaken van je betaalgegevens is nog niet bekend. Sinds19 februari kunnen partijen een vergunnng aanvragen bij DNB.

De toegang tot de bankrekening moet overigens gratis zijn. Banken mogen er dus niets aan verdienen. Het is zeker niet hetzelfde als de plannen die enkele banken weleens hebben om betaalgegevens te verkopen. Dit laatste vindt de Consumentenbond onwenselijk.

Privacy

De toegang van derde partijen tot jouw betaalrekening kan voordelen hebben, zoals een totaaloverzicht van al je uitgaven en inkomsten als je betaal- en spaarrekeningen bij verschillende banken hebt.

Partijen krijgen alleen toegang als een consument 'uitdrukkelijke toestemming' heeft gegeven. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft voor die partijen verduidelijkt waar die 'uitdrukkelijke toestemming' aan moet voldoen, zoals:

De manier waarop toestemming gevraagd wordt moet onder meer vrij (je moet het kunnen weigeren en mag daar geen nadeel van ondervinden), ondubbelzinning (toestemming geven moet een duidelijke actieve handeling zijn) en specifiek (toestemming moet steeds gelden voor een specifieke verwerking en een specifiek doel) zijn.

Consumenten moeten de toestemming weer makkelijk kunnen intrekken.

Maar consumenten moeten wel bewust zijn van welke gegevens ze delen met welke derde partijen. Die derde partijen kunnen ook in een andere land van de Europese Unie een vergunning aanvragen, waardoor ze in ieder geval niet onder Nederlands toezicht vallen. Het is niet uitgesloten dat daar partijen tussen zitten die minder zorgvuldig met je gegevens omgaan met alle mogelijke gevolgen van dien. Wie niet in zee gaat met zo’n derde partij loopt in ieder geval geen gevaar.

De enige kanttekening daarbij is dat iemand anders wél toestemming kan geven: stel dat je wekelijks geld overmaakt naar je buurman en hij heeft wel toestemming aan een partij gegeven, dan heeft die partij ook (een deel van) jouw gegevens. Die partij mag jouw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan die waarvoor de buurman toestemming heeft gegeven en mag jou dus bijvoorbeeld niet benaderen. Het is niet mogelijk je eigen gegevens hiervoor uit te sluiten.

Standpunt Consumentenbond

Consumentenbond vindt het goed dat bedrijven buiten de financiële sector de concurrentie met banken aan kunnen gaan door PSD2. Dit kan zorgen voor vernieuwing of scherpere prijzen.

Maar die bedrijven hebben daarvoor wel toegang nodig tot je bankgegevens en die zijn zeer privé. Partijen die PSD2-diensten willen gaan aanbieden hebben wel een vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB) nodig en moeten aan strenge eisen voldoen. Toch kunnen er partijen tussen zitten die minder zorgvuldig met je gegevens omgaan. Voor consumenten is dit niet of nauwelijks te controleren.

De Consumentenbond gaat zich daarom inzetten voor een jaarlijkse accountantscontrole van partijen die PSD2-diensten aanbieden en toezien op handhaving door de betrokken toezichthouders, waaronder De Nederlandse Bank (DNB) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Ook pleiten we voor een ‘tweestaps-toestemming’: als een bedrijf bij de bank aanklopt met jouw toestemming, moet de bank daarop een dubbele check verrichten bij de consument.

Meldpunt PSD2

De Consumentenbond heeft een meldpunt voor klachten en misstanden rondom PSD2 geopend: meldpuntpsd2@consumentenbond.nl

Hier kun je klachten en misstanden melden zoals:

Een bedrijf dat onduidelijk is over welke gegevens ze gebruiken en waarvoor.

Onduidelijkheden rondom de informatie van je bank over PSD2

Problemen rondom het intrekken van je toestemming

(web)winkels die nog een toeslag rekenen voor betalen met een creditcard van Visa of Mastercard

