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Teufel koptelefoon

Welke Teufel koptelefoon komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Teufel koptelefoons en vergelijk de Teufel koptelefoon met andere koptelefoons.
Laatste update van de test: 28 juli 2026

Keuzehulp

  • Teufel REAL BLUE TWS 3
    TeufelREAL BLUE TWS 3
    In-ear|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Teufel Airy TWS 2
    TeufelAiry TWS 2
    In-ear|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Teufel REAL BLUE PRO
    TeufelREAL BLUE PRO
    Over het oor|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Teufel Real Blue TWS 2
    TeufelReal Blue TWS 2
    In-ear|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Teufel Real Blue (2021)
    TeufelReal Blue (2021)
    Over het oor|Noise cancelling: Nee|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Teufel Real Blue NC (2021)
    TeufelReal Blue NC (2021)
    Over het oor|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Teufel Real Blue TWS
    TeufelReal Blue TWS
    In-ear|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Teufel SUPREME ON
    TeufelSUPREME ON
    Op het oor|Noise cancelling: Nee|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Teufel AIRY OPEN TWS
    TeufelAIRY OPEN TWS
    Noise cancelling: Ja
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Bouwkwaliteit

    Niet getest

  • Teufel AIRY SPORTS TWS 2
    TeufelAIRY SPORTS TWS 2
    In-ear|Noise cancelling: ja|Ingebouwde microfoon: ja
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Bouwkwaliteit

    Niet getest

  • Teufel AIRY TWS PRO
    TeufelAIRY TWS PRO
    In-ear|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Bouwkwaliteit

    Niet getest

  • Teufel REAL BLUE NC 3
    TeufelREAL BLUE NC 3
    Over-ear|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Bouwkwaliteit

    Niet getest

Koptelefoons per merk