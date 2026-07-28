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Soundcore koptelefoon

Welke Soundcore koptelefoon komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Soundcore koptelefoons en vergelijk de Soundcore koptelefoon met andere koptelefoons.
Laatste update van de test: 28 juli 2026

Keuzehulp

  • Soundcore Space 2
    SoundcoreSpace 2
    Over het oor|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Soundcore Liberty 5 Pro
    SoundcoreLiberty 5 Pro
    In-ear|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Soundcore C40i
    SoundcoreC40i
    Open-ear|Noise cancelling: Nee|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Soundcore AeroClip
    SoundcoreAeroClip
    Open-ear|Noise cancelling: Nee|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Soundcore Liberty 5
    SoundcoreLiberty 5
    In-ear|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Soundcore AeroFit Pro
    SoundcoreAeroFit Pro
    Open-ear|Noise cancelling: Nee|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Soundcore Space One Pro
    SoundcoreSpace One Pro
    Over het oor|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Soundcore Space One
    SoundcoreSpace One
    Over het oor|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Soundcore Liberty 4 NC
    SoundcoreLiberty 4 NC
    In-ear|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Soundcore Space Q45
    SoundcoreSpace Q45
    Over het oor|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Soundcore Liberty 4 Pro
    SoundcoreLiberty 4 Pro
    In-ear|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Bouwkwaliteit

    Niet getest

  • Soundcore AeroFit 2
    SoundcoreAeroFit 2
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Bouwkwaliteit

    Niet getest

  • Soundcore AeroFit
    SoundcoreAeroFit
    Noise cancelling: Nee|Ingebouwde microfoon: Ja
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Bouwkwaliteit

    Niet getest

Koptelefoons per merk