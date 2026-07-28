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Marshall koptelefoon

Welke Marshall koptelefoon komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Marshall koptelefoons en vergelijk de Marshall koptelefoon met andere koptelefoons.
Laatste update van de test: 28 juli 2026

Keuzehulp

  • Marshall Milton ANC
    MarshallMilton ANC
    Op het oor|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Marshall Monitor III A.N.C
    MarshallMonitor III A.N.C
    Over het oor|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Marshall Minor IV
    MarshallMinor IV
    Earbuds|Noise cancelling: Nee|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Marshall Major V
    MarshallMajor V
    Op het oor|Noise cancelling: Nee|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Marshall Motif II ANC
    MarshallMotif II ANC
    In-ear|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Marshall Minor III
    MarshallMinor III
    Earbuds|Noise cancelling: Nee|Ingebouwde microfoon: Ja

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Marshall Major IV
    MarshallMajor IV
    Op het oor|Noise cancelling: Nee|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Marshall Mode II
    MarshallMode II
    In-ear|Noise cancelling: Nee|Ingebouwde microfoon: Ja

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Marshall Mode Eq
    MarshallMode Eq
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Bouwkwaliteit

    Niet getest

  • Marshall Major IV (zwart/bruin)
    MarshallMajor IV (zwart/bruin)
    Op het oor|Noise cancelling: Nee|Ingebouwde microfoon: Ja
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Bouwkwaliteit

    Niet getest

Koptelefoons per merk