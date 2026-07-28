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Bang & Olufsen koptelefoon

Welke Bang & Olufsen koptelefoon komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Bang & Olufsen koptelefoons en vergelijk de Bang & Olufsen koptelefoon met andere koptelefoons.
Laatste update van de test: 28 juli 2026

Keuzehulp

  • Bang & Olufsen Beoplay EX
    Bang & OlufsenBeoplay EX
    In-ear|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Bang & Olufsen BEOPLAY HX
    Bang & OlufsenBEOPLAY HX
    Over het oor|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Bang & Olufsen Beoplay EQ
    Bang & OlufsenBeoplay EQ
    In-ear|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Bang & Olufsen Beoplay EX (zwart)
    Bang & OlufsenBeoplay EX (zwart)
    Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Bouwkwaliteit

    Niet getest

  • Bang & Olufsen Beoplay Eleven
    Bang & OlufsenBeoplay Eleven
    Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Bouwkwaliteit

    Niet getest

  • Bang & Olufsen BeoPlay HX (bruin)
    Bang & OlufsenBeoPlay HX (bruin)
    Over het oor|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Bouwkwaliteit

    Niet getest

Koptelefoons per merk