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Beyerdynamic koptelefoon

Welke Beyerdynamic koptelefoon komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Beyerdynamic koptelefoons en vergelijk de Beyerdynamic koptelefoon met andere koptelefoons.
Laatste update van de test: 28 juli 2026

Keuzehulp

  • Beyerdynamic AMIRON 200
    BeyerdynamicAMIRON 200
    Open-ear|Noise cancelling: Nee|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Beyerdynamic Amiron 100
    BeyerdynamicAmiron 100
    In-ear|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Bouwkwaliteit

    Niet getest

  • Beyerdynamic Amiron Zero
    BeyerdynamicAmiron Zero
    Open-ear|Noise cancelling: Nee|Ingebouwde microfoon: Ja
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Bouwkwaliteit

    Niet getest

  • Beyerdynamic DT 770 PRO
    BeyerdynamicDT 770 PRO
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Bouwkwaliteit

    Niet getest

  • Beyerdynamic Aventho 100
    BeyerdynamicAventho 100
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Bouwkwaliteit

    Niet getest

  • Beyerdynamic Aventho 200
    BeyerdynamicAventho 200
    Over het oor|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Bouwkwaliteit

    Niet getest

  • Beyerdynamic Aventho 300
    BeyerdynamicAventho 300
    Over-ear|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Bouwkwaliteit

    Niet getest

Koptelefoons per merk