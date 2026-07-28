icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Huawei koptelefoon

Welke Huawei koptelefoon komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Huawei koptelefoons en vergelijk de Huawei koptelefoon met andere koptelefoons.
Laatste update van de test: 28 juli 2026

Keuzehulp

  • Huawei Freebuds Pro 5
    HuaweiFreebuds Pro 5
    In-ear|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Huawei Freeclip 2
    HuaweiFreeclip 2
    Open-ear|Noise cancelling: Nee|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Huawei FreeBuds 7i
    HuaweiFreeBuds 7i
    In-ear|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Huawei FreeArc
    HuaweiFreeArc
    Open-ear|Noise cancelling: Nee|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Huawei FreeBuds 6
    HuaweiFreeBuds 6
    Earbuds|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Huawei Freebuds Pro 4
    HuaweiFreebuds Pro 4
    In-ear|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Huawei FreeBuds 6i
    HuaweiFreeBuds 6i
    In-ear|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Huawei FreeClip
    HuaweiFreeClip
    Open-ear|Noise cancelling: Nee|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Huawei FreeBuds Pro 3
    HuaweiFreeBuds Pro 3
    In-ear|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Huawei FreeBuds 5i
    HuaweiFreeBuds 5i
    In-ear|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Huawei Freebuds SE
    HuaweiFreebuds SE
    In-ear|Noise cancelling: Nee|Ingebouwde microfoon: Ja

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Huawei Freebuds Pro 2
    HuaweiFreebuds Pro 2
    In-ear|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Huawei Freebuds 4i
    HuaweiFreebuds 4i
    In-ear|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Huawei Freebuds Studio
    HuaweiFreebuds Studio
    Over het oor|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Huawei Freebuds Pro
    HuaweiFreebuds Pro
    In-ear|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Huawei Freebuds 4
    HuaweiFreebuds 4
    Earbuds|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Huawei FreeBuds 5
    HuaweiFreeBuds 5
    Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Bouwkwaliteit

    Niet getest

  • Huawei FreeBuds Pro 3 (wit)
    HuaweiFreeBuds Pro 3 (wit)
    Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Bouwkwaliteit

    Niet getest

Koptelefoons per merk