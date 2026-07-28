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Bowers & Wilkins koptelefoon

Welke Bowers & Wilkins koptelefoon komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Bowers & Wilkins koptelefoons en vergelijk de Bowers & Wilkins koptelefoon met andere koptelefoons.
Laatste update van de test: 28 juli 2026

Keuzehulp

  • Bowers & Wilkins Px8 S2
    Bowers & WilkinsPx8 S2
    Over het oor|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Bowers & Wilkins Px7 S3
    Bowers & WilkinsPx7 S3
    Over het oor|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Bowers & Wilkins Pi8
    Bowers & WilkinsPi8
    In-ear|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Bowers & Wilkins Pi6
    Bowers & WilkinsPi6
    In-ear|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Bowers & Wilkins Px7 S2e
    Bowers & WilkinsPx7 S2e
    Over het oor|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Bowers & Wilkins Pi7 S2
    Bowers & WilkinsPi7 S2
    In-ear|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    € 270,-

    Richtprijs

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Bowers & Wilkins Pi5 S2
    Bowers & WilkinsPi5 S2
    In-ear|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Bowers & Wilkins Px7 S2
    Bowers & WilkinsPx7 S2
    Over het oor|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Bowers & Wilkins PI7
    Bowers & WilkinsPI7
    In-ear|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Bowers & Wilkins PI5
    Bowers & WilkinsPI5
    In-ear|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Bowers & Wilkins Px7 S2e (groen)
    Bowers & WilkinsPx7 S2e (groen)
    Over het oor|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Bouwkwaliteit

    Niet getest

  • Bowers & Wilkins Px7 S2 (blauw)
    Bowers & WilkinsPx7 S2 (blauw)
    Over het oor|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Bouwkwaliteit

    Niet getest

  • Bowers & Wilkins Pi7 S2 (wit)
    Bowers & WilkinsPi7 S2 (wit)
    Noise cancelling: Nee|Ingebouwde microfoon: Ja
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Bouwkwaliteit

    Niet getest

  • Bowers & Wilkins PX8
    Bowers & WilkinsPX8
    Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Bouwkwaliteit

    Niet getest

  • Bowers & Wilkins PX8 (bruin)
    Bowers & WilkinsPX8 (bruin)
    Over het oor|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Bouwkwaliteit

    Niet getest

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