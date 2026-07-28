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JLab koptelefoon

Welke JLab koptelefoon komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van JLab koptelefoons en vergelijk de JLab koptelefoon met andere koptelefoons.
Laatste update van de test: 28 juli 2026

Keuzehulp

  • JLab Jbuds Open Wireless
    JLabJbuds Open Wireless
    Over het oor|Noise cancelling: Nee|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • JLab Epic Pods ANC
    JLabEpic Pods ANC
    In-ear|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • JLab Go Pop ANC
    JLabGo Pop ANC
    In-ear|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • JLab Epic Open Sport
    JLabEpic Open Sport
    Open-ear|Noise cancelling: Nee|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • JLab JBuds Pods ANC
    JLabJBuds Pods ANC
    In-ear|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • JLab JBuds Open Sport
    JLabJBuds Open Sport
    Open-ear|Noise cancelling: Nee|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • JLab Epic Sport ANC 3
    JLabEpic Sport ANC 3
    In-ear|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • JLab JBuds Mini
    JLabJBuds Mini
    In-ear|Noise cancelling: Nee|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • JLab Jbuds Air Pro
    JLabJbuds Air Pro
    In-ear|Noise cancelling: Nee|Ingebouwde microfoon: Ja

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • JLab GO Air POP
    JLabGO Air POP
    In-ear|Noise cancelling: Nee|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • JLab Go Air Sport
    JLabGo Air Sport
    In-ear|Noise cancelling: Nee|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • JLab Go Pods ANC
    JLabGo Pods ANC
    In-ear|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Bouwkwaliteit

    Niet getest

  • JLab Go Air Sport (groen)
    JLabGo Air Sport (groen)
    Noise cancelling: Nee|Ingebouwde microfoon: Ja
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Bouwkwaliteit

    Niet getest

  • JLab JBuds Mini (groen)
    JLabJBuds Mini (groen)
    Noise cancelling: Nee|Ingebouwde microfoon: Ja
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Bouwkwaliteit

    Niet getest

  • JLab Flex Open Earbuds
    JLabFlex Open Earbuds
    Noise cancelling: Nee|Ingebouwde microfoon: Ja
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Bouwkwaliteit

    Niet getest

Koptelefoons per merk