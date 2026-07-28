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Jabra koptelefoon

Welke Jabra koptelefoon komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Jabra koptelefoons en vergelijk de Jabra koptelefoon met andere koptelefoons.
Laatste update van de test: 28 juli 2026

Keuzehulp

  • Jabra Elite 10 Gen 2
    JabraElite 10 Gen 2
    In-ear|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Jabra Elite 8 Active Gen 2
    JabraElite 8 Active Gen 2
    In-ear|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Jabra Elite 8 Active
    JabraElite 8 Active
    In-ear|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Jabra Elite 10
    JabraElite 10
    In-ear|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Jabra Elite 4
    JabraElite 4
    In-ear|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Jabra Elite 5
    JabraElite 5
    In-ear|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Jabra Elite 4 Active
    JabraElite 4 Active
    In-ear|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Jabra Elite 7 Active
    JabraElite 7 Active
    In-ear|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Jabra Elite 3
    JabraElite 3
    In-ear|Noise cancelling: Nee|Ingebouwde microfoon: Ja

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Jabra Elite 7 Pro
    JabraElite 7 Pro
    In-ear|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Jabra Elite 85t
    JabraElite 85t
    In-ear|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja
    Expert review

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

Koptelefoons per merk