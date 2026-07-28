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Shokz koptelefoon

Welke Shokz koptelefoon komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Shokz koptelefoons en vergelijk de Shokz koptelefoon met andere koptelefoons.
Laatste update van de test: 28 juli 2026

Keuzehulp

  • Shokz OpenFit Pro
    ShokzOpenFit Pro
    Open-ear|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Shokz OpenDots One
    ShokzOpenDots One
    Open-ear|Noise cancelling: Nee|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Shokz OpenFit 2+
    ShokzOpenFit 2+
    Open-ear|Noise cancelling: Nee|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Shokz OpenFit 2
    ShokzOpenFit 2
    Open-ear|Noise cancelling: Nee|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Shokz Openfit Air
    ShokzOpenfit Air
    Open-ear|Noise cancelling: Nee|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Shokz OpenMove (grijs)
    ShokzOpenMove (grijs)
    Noise cancelling: Nee|Ingebouwde microfoon: Ja
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Bouwkwaliteit

    Niet getest

  • Shokz OpenRun Pro 2
    ShokzOpenRun Pro 2
    Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Bouwkwaliteit

    Niet getest

  • Shokz OpenSwim
    ShokzOpenSwim
    Noise cancelling: Nee|Ingebouwde microfoon: Nee
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Bouwkwaliteit

    Niet getest

  • Shokz OpenRun Pro (roze)
    ShokzOpenRun Pro (roze)
    Noise cancelling: Nee|Ingebouwde microfoon: Ja
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Bouwkwaliteit

    Niet getest

Koptelefoons per merk