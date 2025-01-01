JBLLive Buds 4

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De JBL Live Buds 4 zijn oortjes die je in het oor draagt. De oplaadcase kan de oortjes tussen het luisteren door opladen. De case is weer op te laden via de USB-C-aansluiting en ondersteunt ook draadloos opladen. Voor een goede pasvorm in het oor zijn er verschillende maten dopjes meegeleverd. Met de ingebouwde adaptieve actieve ruisonderdrukking is het mogelijk om omgevingsgeluid te dempen. De ingebouwde microfoons zorgen ervoor dat het ook mogelijk is om te bellen zonder je smartphone bij je hoofd te houden.