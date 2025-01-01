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JBLLive Beam 4

  • Draagstijl:  In-ear
  • Noise cancelling:  Ja
  • Ingebouwde microfoon:  Ja

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Geluidskwaliteit
Noise cancelling
Gebruiksgemak
Accuduur
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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De JBL Live Beam 4 zijn oortjes die je in het oor draagt. De oplaadcase kan de oortjes tussen het luisteren door opladen. De case is weer op te laden via de USB-C-aansluiting en ondersteunt ook draadloos opladen. Voor een goede pasvorm in het oor zijn er verschillende maten dopjes meegeleverd. Met de ingebouwde adaptieve actieve ruisonderdrukking is het mogelijk om omgevingsgeluid te dempen. De ingebouwde microfoons zorgen ervoor dat het ook mogelijk is om te bellen zonder je smartphone bij je hoofd te houden.

Samenvatting

Draagstijl
In-ear
Noise cancelling
Ingebouwde microfoon

Prijzen