Podcasts: hoe en wat

Omdat je je handen vrij hebt tijdens het luisteren is een podcast ideaal tijdens activiteiten zoals autorijden, fietsen, strijken, hardlopen en boodschappen doen. Misschien is het ook iets voor jou om te proberen? Wij vertellen je wat een podcast is en hoe het werkt.

Wat is een podcast?

Een podcast is een soort radio-uitzending op internet. Het verschil met de ouderwetse (lineaire) radio is dat je zelf bepaalt wanneer je jouw favoriete podcast luistert. Een ander verschil: het is voor iedereen mogelijk om een podcast te maken.

Er zijn er ontelbare podcasts over allerlei onderwerpen te vinden. Van de vreemdste hobby tot een uniek hoorspel. De ene podcast heeft elke dag een nieuwe uitzending, terwijl de andere elke maand of onregelmatig uitzendt.

Hoe luister je naar een podcast?

Beginnen met podcasts luisteren doe je snel en simpel via een website, een app of computersoftware. Voor elk van de 3 categorieën geven we een korte uitleg hoe je dat doet.

Luisteren maar

Er zijn duizenden Nederlandstalige podcasts en als je andere talen meeneemt zijn het er ontelbaar veel. Er is voor iedereen wel een leuke of interessante podcast te vinden.

Geen idee waar te beginnen? Hier delen we een aantal podcasts om te proberen. Zoek ze op in je favoriete podcast-app, -site of -programma.