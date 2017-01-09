Podcasts: hoe en wat

Wat is een podcast?

Een podcast is een soort radio-uitzending op internet. Het verschil met de ouderwetse (lineaire) radio is dat je zelf bepaalt wanneer je jouw favoriete podcast luistert. En het is voor iedereen mogelijk om een podcast te maken.

Er zijn er ontelbare podcasts over allerlei onderwerpen te vinden. Van de vreemdste hobby tot een uniek hoorspel. De ene podcast heeft elke dag een nieuwe uitzending, terwijl de andere elke maand of onregelmatig uitzendt.

De beste koptelefoon voor podcasts

Podcasts bevatten veel stemgeluid met vooral middentonen. Dat lijkt geen uitdaging, omdat dit de speakers niet zwaar belast. Toch is stemgeluid lastig. Ons gehoor is namelijk erg gevoelig voor vervorming en verkleuring van stemmen. Stemgeluid moet natuurlijk klinken. Dat betekent onder meer dat scherpe s-klanken liever niet hoorbaar zijn.

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Koptelefoons met goede geluidsscore voor podcasts (alleen voor leden)

Hoe luister je naar een podcast?

Beginnen met podcasts luisteren doe je snel en simpel via een website, een app of computersoftware. Voor elk van de 3 categorieën geven we een korte uitleg hoe je dat doet.

Luisteren maar

Er zijn duizenden Nederlandstalige podcasts en als je andere talen meeneemt zijn het er ontelbaar veel. Er is voor iedereen wel een leuke of interessante podcast te vinden.

Knagende vragen

Geen idee waar te beginnen? Probeer dan onze eigen podcast Knagende Vragen. Daarin gaat journalist Milou Brand namens ons op zoek naar antwoorden op vragen die ons allemaal aangaan. Maar waar niemand écht een antwoord op lijkt te weten.

Op zoek naar nog meer inspiratie? Hier vind je nog een paar andere podcasts die je kunt uitproberen. Zoek ze eenvoudig op in je favoriete podcast-app, -site of -programma.