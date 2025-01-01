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REDMI smartwatch

Welke REDMI smartwatch komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van REDMI smartwatches en vergelijk de REDMI smartwatch met andere smartwatches.
Laatste update van de test: 3 augustus 2026

Keuzehulp

  • REDMI Watch 5 - Obsidian Black
    REDMIWatch 5 - Obsidian Black
    Voor Android & iPhone|43,0 mm breed|Zwart

    Conditie bijhouden

    Batterij

    Gebruiksgemak

    Smartfuncties

    Stevigheid

    Mogelijkheden

  • REDMI Watch 5 Lite - Black
    REDMIWatch 5 Lite - Black
    Voor Android & iPhone|37,7 mm breed|Zwart

    Conditie bijhouden

    Batterij

    Gebruiksgemak

    Smartfuncties

    Stevigheid

    Mogelijkheden

  • REDMI Watch 5 Active - Black
    REDMIWatch 5 Active - Black
    Voor Android & iPhone|40,8 mm breed|Zwart

    Conditie bijhouden

    Batterij

    Gebruiksgemak

    Smartfuncties

    Stevigheid

    Mogelijkheden

  • REDMI Watch 4 - Obsidian Black
    REDMIWatch 4 - Obsidian Black
    Voor Android & iPhone|43,9 mm breed|Zwart

    Conditie bijhouden

    Batterij

    Gebruiksgemak

    Smartfuncties

    Stevigheid

    Mogelijkheden

  • REDMI Watch 3 Active - Gray
    REDMIWatch 3 Active - Gray
    Voor Android & iPhone|39,4 mm breed|Grijs

    Prijs niet beschikbaar

    Conditie bijhouden

    Batterij

    Gebruiksgemak

    Smartfuncties

    Stevigheid

    Mogelijkheden

  • REDMI Watch 3 - Zwart
    REDMIWatch 3 - Zwart
    Voor Android & iPhone|37,0 mm breed|Zwart

    Prijs niet beschikbaar

    Conditie bijhouden

    Batterij

    Gebruiksgemak

    Smartfuncties

    Stevigheid

    Mogelijkheden

  • REDMI Watch 2 Lite - Zwart
    REDMIWatch 2 Lite - Zwart
    Voor Android & iPhone|34,4 mm breed|Zwart

    Conditie bijhouden

    Batterij

    Gebruiksgemak

    Smartfuncties

    Stevigheid

    Mogelijkheden

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