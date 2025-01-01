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OnePlus smartwatch

Welke OnePlus smartwatch komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van OnePlus smartwatches en vergelijk de OnePlus smartwatch met andere smartwatches.
Laatste update van de test: 3 augustus 2026

Keuzehulp

  • OnePlus Watch 3 - Emerald Titanium
    OnePlusWatch 3 - Emerald Titanium
    Voor Android|51,4 mm breed|Groen
    Expert review

    € 275,-

    Richtprijs

    Conditie bijhouden

    Batterij

    Gebruiksgemak

    Smartfuncties

    Stevigheid

    Mogelijkheden

  • OnePlus Watch 2 - Black steel
    OnePlusWatch 2 - Black steel
    Voor Android|50,4 mm breed|Zwart

    Conditie bijhouden

    Batterij

    Gebruiksgemak

    Smartfuncties

    Stevigheid

    Mogelijkheden

  • OnePlus Watch - Classic Moonlight Silver
    OnePlusWatch - Classic Moonlight Silver
    Voor Android|46,8 mm breed|Wit

    Prijs niet beschikbaar

    Conditie bijhouden

    Batterij

    Gebruiksgemak

    Smartfuncties

    Stevigheid

    Mogelijkheden

  • OnePlus Watch 3 43mm - Silver Steel
    OnePlusWatch 3 43mm - Silver Steel
    Voor Android|43,2 mm breed|Wit
    Niet getest

    Conditie bijhouden

    Niet getest

    Batterij

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Smartfuncties

    Niet getest

    Stevigheid

    Niet getest

    Niet getest

    Mogelijkheden

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • OnePlus Watch 3 43mm - Black Steel
    OnePlusWatch 3 43mm - Black Steel
    Voor Android|43,2 mm breed|Zwart
    Niet getest

    Conditie bijhouden

    Niet getest

    Batterij

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Smartfuncties

    Niet getest

    Stevigheid

    Niet getest

    Niet getest

    Mogelijkheden

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

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