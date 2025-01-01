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Polar smartwatch

Welke Polar smartwatch komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Polar smartwatches en vergelijk de Polar smartwatch met andere smartwatches.
Laatste update van de test: 3 augustus 2026

Keuzehulp

  • Polar Grit X2 - Night Black
    PolarGrit X2 - Night Black
    Voor Android & iPhone|44,8 mm breed|Zwart

    Conditie bijhouden

    Batterij

    Gebruiksgemak

    Smartfuncties

    Stevigheid

    Mogelijkheden

  • Polar Vantage M3 - Night Black
    PolarVantage M3 - Night Black
    Voor Android & iPhone|44,9 mm breed|Zwart

    Conditie bijhouden

    Batterij

    Gebruiksgemak

    Smartfuncties

    Stevigheid

    Mogelijkheden

  • Polar Grit X2 Pro - Night Black
    PolarGrit X2 Pro - Night Black
    Voor Android & iPhone|50,3 mm breed|Zwart

    Conditie bijhouden

    Batterij

    Gebruiksgemak

    Smartfuncties

    Stevigheid

    Mogelijkheden

  • Polar Vantage V3 - Night Black
    PolarVantage V3 - Night Black
    Voor Android & iPhone|48,6 mm breed|Zwart

    Conditie bijhouden

    Batterij

    Gebruiksgemak

    Smartfuncties

    Stevigheid

    Mogelijkheden

  • Polar Ignite 3 - Night Black
    PolarIgnite 3 - Night Black
    Voor Android & iPhone|43,0 mm breed|Zwart

    Conditie bijhouden

    Batterij

    Gebruiksgemak

    Smartfuncties

    Stevigheid

    Mogelijkheden

  • Polar Pacer - Night Black
    PolarPacer - Night Black
    Voor Android & iPhone|45,0 mm breed|Zwart

    Conditie bijhouden

    Batterij

    Gebruiksgemak

    Smartfuncties

    Stevigheid

    Mogelijkheden

  • Polar Ignite 2 - Roségoud & Roze
    PolarIgnite 2 - Roségoud & Roze
    Voor Android & iPhone|44,0 mm breed|Roze

    Prijs niet beschikbaar

    Conditie bijhouden

    Batterij

    Gebruiksgemak

    Smartfuncties

    Stevigheid

    Mogelijkheden

  • Polar Vantage M2 - Bruin-koper
    PolarVantage M2 - Bruin-koper
    Voor Android & iPhone|47,7 mm breed|Bruin

    Prijs niet beschikbaar

    Conditie bijhouden

    Batterij

    Gebruiksgemak

    Smartfuncties

    Stevigheid

    Mogelijkheden

  • Polar Unite (small-large) - Blauw
    PolarUnite (small-large) - Blauw
    Voor Android & iPhone|44,0 mm breed|Blauw

    Prijs niet beschikbaar

    Conditie bijhouden

    Batterij

    Gebruiksgemak

    Smartfuncties

    Stevigheid

    Mogelijkheden

  • Polar Grit X (medium/large) - Zwart & Zwart
    PolarGrit X (medium/large) - Zwart & Zwart
    Voor Android & iPhone|48,5 mm breed|Zwart

    Prijs niet beschikbaar

    Conditie bijhouden

    Batterij

    Gebruiksgemak

    Smartfuncties

    Stevigheid

    Mogelijkheden

  • Polar Ignite (medium/large) - Zwart-Zilver
    PolarIgnite (medium/large) - Zwart-Zilver
    Voor Android & iPhone|43,0 mm breed|Zwart

    Conditie bijhouden

    Batterij

    Gebruiksgemak

    Smartfuncties

    Stevigheid

    Mogelijkheden

  • Polar Vantage M (medium/large) - Zwart
    PolarVantage M (medium/large) - Zwart
    Voor Android & iPhone|48,0 mm breed|Zwart

    Prijs niet beschikbaar

    Conditie bijhouden

    Batterij

    Gebruiksgemak

    Smartfuncties

    Stevigheid

    Mogelijkheden

  • Polar Ignite 2 - Black Pearl
    PolarIgnite 2 - Black Pearl
    Voor Android & iPhone|44,0 mm breed
    Niet getest

    Conditie bijhouden

    Niet getest

    Batterij

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Smartfuncties

    Niet getest

    Stevigheid

    Niet getest

    Niet getest

    Mogelijkheden

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Polar Ignite 2 - Goud & Champagne
    PolarIgnite 2 - Goud & Champagne
    Voor Android & iPhone|44,0 mm breed
    Niet getest

    Conditie bijhouden

    Niet getest

    Batterij

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Smartfuncties

    Niet getest

    Stevigheid

    Niet getest

    Niet getest

    Mogelijkheden

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Polar Pacer - Cloud White
    PolarPacer - Cloud White
    Voor Android & iPhone|45,0 mm breed
    Niet getest

    Conditie bijhouden

    Niet getest

    Batterij

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Smartfuncties

    Niet getest

    Stevigheid

    Niet getest

    Niet getest

    Mogelijkheden

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Polar Pacer Pro - Carbon Gray
    PolarPacer Pro - Carbon Gray
    Voor Android & iPhone
    Niet getest

    Conditie bijhouden

    Niet getest

    Batterij

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Smartfuncties

    Niet getest

    Stevigheid

    Niet getest

    Niet getest

    Mogelijkheden

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Polar Grit X Pro (medium/large) - Black DLC
    PolarGrit X Pro (medium/large) - Black DLC
    Voor Android & iPhone|47,0 mm breed|Zwart
    Niet getest

    Conditie bijhouden

    Niet getest

    Batterij

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Smartfuncties

    Niet getest

    Stevigheid

    Niet getest

    Niet getest

    Mogelijkheden

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Polar Grit X Pro Titan (medium/large)
    PolarGrit X Pro Titan (medium/large)
    Voor Android & iPhone|47,0 mm breed|Zwart
    Niet getest

    Conditie bijhouden

    Niet getest

    Batterij

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Smartfuncties

    Niet getest

    Stevigheid

    Niet getest

    Niet getest

    Mogelijkheden

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

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