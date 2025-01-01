icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Mobvoi smartwatch

Welke Mobvoi smartwatch komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Mobvoi smartwatches en vergelijk de Mobvoi smartwatch met andere smartwatches.
Laatste update van de test: 3 augustus 2026

Keuzehulp

  • Mobvoi TicWatch Pro 3 Ultra GPS - Shadow Black
    MobvoiTicWatch Pro 3 Ultra GPS - Shadow Black
    Voor Android & iPhone|50,5 mm breed|Zwart

    Prijs niet beschikbaar

    Conditie bijhouden

    Batterij

    Gebruiksgemak

    Smartfuncties

    Stevigheid

    Mogelijkheden

  • Mobvoi TicWatch E3 - Panther Black
    MobvoiTicWatch E3 - Panther Black
    Voor Android & iPhone|47,0 mm breed|Zwart

    Prijs niet beschikbaar

    Conditie bijhouden

    Batterij

    Gebruiksgemak

    Smartfuncties

    Stevigheid

    Mogelijkheden

  • Mobvoi TicWatch GTH - Raven Black
    MobvoiTicWatch GTH - Raven Black
    Voor Android & iPhone|36,7 mm breed|Zwart

    Prijs niet beschikbaar

    Conditie bijhouden

    Batterij

    Gebruiksgemak

    Smartfuncties

    Stevigheid

    Mogelijkheden

  • Mobvoi TicWatch Pro S - Black
    MobvoiTicWatch Pro S - Black
    Voor Android & iPhone|48,3 mm breed|Zwart

    Prijs niet beschikbaar

    Conditie bijhouden

    Batterij

    Gebruiksgemak

    Smartfuncties

    Stevigheid

    Mogelijkheden

  • Mobvoi TicWatch Pro 3 GPS - Shadow Black
    MobvoiTicWatch Pro 3 GPS - Shadow Black
    Voor Android & iPhone|54,6 mm breed|Zwart

    Conditie bijhouden

    Batterij

    Gebruiksgemak

    Smartfuncties

    Stevigheid

    Mogelijkheden

  • Mobvoi TicWatch GTX - Black
    MobvoiTicWatch GTX - Black
    Voor Android & iPhone|50,6 mm breed|Zwart

    Prijs niet beschikbaar

    Conditie bijhouden

    Batterij

    Gebruiksgemak

    Smartfuncties

    Stevigheid

    Mogelijkheden

  • Mobvoi TicWatch C2+ - Onyx
    MobvoiTicWatch C2+ - Onyx
    Voor Android & iPhone|45,0 mm breed|Zwart

    Prijs niet beschikbaar

    Conditie bijhouden

    Batterij

    Gebruiksgemak

    Smartfuncties

    Stevigheid

    Mogelijkheden

  • Mobvoi TicWatch Pro 2020 - Shadow Black
    MobvoiTicWatch Pro 2020 - Shadow Black
    Voor Android & iPhone|48,5 mm breed|Zwart

    Prijs niet beschikbaar

    Conditie bijhouden

    Batterij

    Gebruiksgemak

    Smartfuncties

    Stevigheid

    Mogelijkheden

  • Mobvoi TicWatch Pro - Shadow Black
    MobvoiTicWatch Pro - Shadow Black
    Voor Android & iPhone|48,2 mm breed|Zwart

    Prijs niet beschikbaar

    Conditie bijhouden

    Batterij

    Gebruiksgemak

    Smartfuncties

    Stevigheid

    Mogelijkheden

Smartwatches per merk