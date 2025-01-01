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OPPO smartwatch

Welke OPPO smartwatch komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van OPPO smartwatches en vergelijk de OPPO smartwatch met andere smartwatches.
Laatste update van de test: 3 augustus 2026

Keuzehulp

  • OPPO Watch X2 - Lava Black
    OPPOWatch X2 - Lava Black
    Voor Android|51,5 mm breed|Zwart

    Prijs niet beschikbaar

    Conditie bijhouden

    Batterij

    Gebruiksgemak

    Smartfuncties

    Stevigheid

    Mogelijkheden

  • OPPO Watch Free - Black
    OPPOWatch Free - Black
    Voor Android & iPhone|29,7 mm breed|Zwart

    Prijs niet beschikbaar

    Conditie bijhouden

    Batterij

    Gebruiksgemak

    Smartfuncties

    Stevigheid

    Mogelijkheden

  • OPPO Watch 46mm (Wi-Fi) - Black
    OPPOWatch 46mm (Wi-Fi) - Black
    Voor Android|45,8 mm breed|Zwart

    Prijs niet beschikbaar

    Conditie bijhouden

    Batterij

    Gebruiksgemak

    Smartfuncties

    Stevigheid

    Mogelijkheden

  • OPPO Watch 41mm (Wi-Fi) - Black
    OPPOWatch 41mm (Wi-Fi) - Black
    Voor Android|43,3 mm breed|Zwart

    Prijs niet beschikbaar

    Conditie bijhouden

    Batterij

    Gebruiksgemak

    Smartfuncties

    Stevigheid

    Mogelijkheden

  • OPPO Watch X2 - Summit Blue
    OPPOWatch X2 - Summit Blue
    Niet getest

    Conditie bijhouden

    Niet getest

    Batterij

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Smartfuncties

    Niet getest

    Stevigheid

    Niet getest

    Niet getest

    Mogelijkheden

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

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