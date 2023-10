Grote smartwatches getest

Bij de Consumentenbond hebben we grote smartwatches uitgebreid getest, zodat we je kunnen laten zien welke er goed zijn.

Je bent op zoek naar een smartwatch met een royaal scherm en tal van functies. Daarom hebben we verschillende modellen beoordeeld op aspecten zoals gebruiksgemak, functionaliteit en batterijduur. Onze test geeft je inzicht in welke grote smartwatches de beste keuze zijn voor jouw behoeften. Of je nu op zoek bent naar een horloge voor sport en fitness of gewoon handige smartphone-notificaties op je pols wilt ontvangen, wij hebben het voor je getest.

Grote smartwatch kopen

Wanneer je besluit om een grote smartwatch te kopen, is het belangrijk om te weten waar je op moet letten. Zo moet je weten wat voor smartphone je hebt. Werkt hij met Android of met Apple iOS? Daarna bedenk je wat je met de smartwatch wilt kunnen. Moet hij juist goed zijn in het bijhouden van je conditie, of meer in functies als bellen met je smartwatch? En dan speelt je budget natuurlijk ook een rol.

Grote smartwatches vergelijken

Het vergelijken van grote smartwatches kan een uitdaging zijn, door de grote keuze aan beschikbare modellen. Daarom hebben we deze handige vergelijker, waarin je gemakkelijk de eigenschappen en testresultaten van verschillende smartwatches kunt vergelijken. Je kunt filteren om te zien welke smartwatches aan jouw wensen voldoen. Filter bijvoorbeeld op de opties die de smartwatch moet hebben. Wil je er muziek mee luisteren op je koptelefoon of wil je dat hij je locatie kan bepalen.

Vind je duurzaamheid ook belangrijk? Vergelijk daar dan ook op. We hebben onderzocht hoe duurzaam het bedrijf dat de smartwatches maakt is en of er conflictmaterialen gebruikt worden, Ook kijken we of de smartwatch van goede kwaliteit is en meer.