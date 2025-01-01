Koppel je smartwatch aan je Android-telefoon en mis geen berichtjes of telefoontjes meer. Houd ook bij hoe actief je bent en hoe je presteert tijdens het sporten. Smartwatches van verschillende merken werken met Android. Er is dus genoeg keus.

Smartwatches voor Android getest

We hebben smartwatches van onder meer Samsung, Garmin, HUAWEI en REDMI getest. Voor dames en voor heren. We testen ze op smartfuncties zoals bellen en op functies waarmee je je conditie bijhoudt. Dat is handig bij het sporten. Ook testen we hoe lang de batterij meegaat, het gebruiksgemak en hoe stevig het horloge is. Je wilt natuurlijk dat je de smartwatch kunt gebruiken bij het fitnessen, zonder dat hij stuk gaat.

Smartwatch voor Android kopen

Je kunt een smartwatch voor bij je Android-telefoon kopen met verschillende functies. Zo hebben ze smartfuncties als bellen en berichten ontvangen en sturen.

De meeste smartwatches houden ook je conditie en sportprestaties bij. Je kunt bijvoorbeeld het volgende meten:

Sportprestaties bijhouden

Slaap bijhouden

Zuurstofsaturatie meten

Hartslag meten

Ook kun je met sommige smartwatches je locatie bijhouden en muziek luisteren zonder dat je je smartphone bij je hebt.

Bedenk welke functies je belangrijk vindt. Filter en vergelijk en vind de beste smartwatch voor jouw Android.

Smartwatches voor Android vergelijken

Vergelijk de smartwatches op opties en mogelijkheden. Bijvoorbeeld op locatiebepaling, slaap meten, muziekopslag en wat een goedkope smartwatch is om met jouw Androidtelefoon te gebruiken. En kies je voor een rond of rechthoekig scherm?

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