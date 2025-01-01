icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Smartwatches voor Android

Laatste update van de test: 3 augustus 2026|

Koppel je smartwatch aan je Android-telefoon en mis geen berichtjes of telefoontjes meer. Houd ook bij hoe actief je bent en hoe je presteert tijdens het sporten. Smartwatches van verschillende merken werken met Android. Er is dus genoeg keus.

Keuzehulp

  • Garmin Forerunner 70 - Zwart
    GarminForerunner 70 - Zwart
    Voor Android & iPhone|45,5 mm breed|Zwart

    Conditie bijhouden

    Batterij

    Gebruiksgemak

    Smartfuncties

    Stevigheid

    Mogelijkheden

  • Garmin Forerunner 170 - Zwart
    GarminForerunner 170 - Zwart
    Voor Android & iPhone|45,5 mm breed|Zwart

    Conditie bijhouden

    Batterij

    Gebruiksgemak

    Smartfuncties

    Stevigheid

    Mogelijkheden

  • Decathlon Fit 100 M GPS - Zwart
    DecathlonFit 100 M GPS - Zwart
    Voor Android & iPhone|42,6 mm breed|Zwart

    Conditie bijhouden

    Batterij

    Gebruiksgemak

    Smartfuncties

    Stevigheid

    Mogelijkheden

  • HUAWEI WATCH FIT 5 met nylon band - Zilver-Groen
    HUAWEIWATCH FIT 5 met nylon band - Zilver-Groen
    Voor Android & iPhone|39,3 mm breed|Grijs

    Conditie bijhouden

    Batterij

    Gebruiksgemak

    Smartfuncties

    Stevigheid

    Mogelijkheden

  • HUAWEI WATCH FIT 5 Pro met nylon band - Oranje
    HUAWEIWATCH FIT 5 Pro met nylon band - Oranje
    Voor Android & iPhone|42,1 mm breed|Oranje

    Conditie bijhouden

    Batterij

    Gebruiksgemak

    Smartfuncties

    Stevigheid

    Mogelijkheden

  • Garmin Instinct 3 - 50mm AMOLED - Zwart / Charcoal
    GarminInstinct 3 - 50mm AMOLED - Zwart / Charcoal
    Voor Android & iPhone|53,2 mm breed|Zwart

    Conditie bijhouden

    Batterij

    Gebruiksgemak

    Smartfuncties

    Stevigheid

    Mogelijkheden

  • HUAWEI WATCH Ultimate 2 - Blauw
    HUAWEIWATCH Ultimate 2 - Blauw
    Voor Android & iPhone|53,4 mm breed|Blauw

    Conditie bijhouden

    Batterij

    Gebruiksgemak

    Smartfuncties

    Stevigheid

    Mogelijkheden

  • HUAWEI WATCH GT 6 46 mm met Fluoroelastomeer band - Zwart
    HUAWEIWATCH GT 6 46 mm met Fluoroelastomeer band - Zwart
    Voor Android & iPhone|49,4 mm breed|Zwart

    Conditie bijhouden

    Batterij

    Gebruiksgemak

    Smartfuncties

    Stevigheid

    Mogelijkheden

  • HUAWEI WATCH GT 6 41 mm met Fluoroelastomeer band - Zwart
    HUAWEIWATCH GT 6 41 mm met Fluoroelastomeer band - Zwart
    Voor Android & iPhone|43,9 mm breed|Zwart

    Conditie bijhouden

    Batterij

    Gebruiksgemak

    Smartfuncties

    Stevigheid

    Mogelijkheden

  • HUAWEI WATCH GT 6 Pro met Fluoroelastomeer band - Zwart
    HUAWEIWATCH GT 6 Pro met Fluoroelastomeer band - Zwart
    Voor Android & iPhone|50,4 mm breed|Zwart

    Conditie bijhouden

    Batterij

    Gebruiksgemak

    Smartfuncties

    Stevigheid

    Mogelijkheden

  • Google Pixel Watch 4 (41 mm) Bluetooth/Wi-Fi - Matzwart / Obsidiaan
    GooglePixel Watch 4 (41 mm) Bluetooth/Wi-Fi - Matzwart / Obsidiaan
    Voor Android|43,4 mm breed|Zwart

    Conditie bijhouden

    Batterij

    Gebruiksgemak

    Smartfuncties

    Stevigheid

    Mogelijkheden

  • Garmin Venu 4 - 41 mm met siliconen polsband - Slate / Zwart
    GarminVenu 4 - 41 mm met siliconen polsband - Slate / Zwart
    Voor Android & iPhone|42,0 mm breed|Zwart

    Conditie bijhouden

    Batterij

    Gebruiksgemak

    Smartfuncties

    Stevigheid

    Mogelijkheden

  • Garmin Venu 4 - 45 mm met siliconen polsband - Slate / Zwart
    GarminVenu 4 - 45 mm met siliconen polsband - Slate / Zwart
    Voor Android & iPhone|46,6 mm breed|Zwart

    Conditie bijhouden

    Batterij

    Gebruiksgemak

    Smartfuncties

    Stevigheid

    Mogelijkheden

  • Google Pixel Watch 4 (45 mm) Bluetooth/Wi-Fi - Satijn Maansteen / Maansteen
    GooglePixel Watch 4 (45 mm) Bluetooth/Wi-Fi - Satijn Maansteen / Maansteen
    Voor Android|47,1 mm breed|Grijs

    Conditie bijhouden

    Batterij

    Gebruiksgemak

    Smartfuncties

    Stevigheid

    Mogelijkheden

  • Amazfit Active 2 Square - Black Leather
    AmazfitActive 2 Square - Black Leather
    Voor Android & iPhone|37,5 mm breed|Zwart

    Conditie bijhouden

    Batterij

    Gebruiksgemak

    Smartfuncties

    Stevigheid

    Mogelijkheden

  • motorola moto watch fit - Trekking Green
    motorolamoto watch fit - Trekking Green
    Voor Android|38,1 mm breed|Groen

    Conditie bijhouden

    Batterij

    Gebruiksgemak

    Smartfuncties

    Stevigheid

    Mogelijkheden

  • Samsung Galaxy Watch8 44mm Bluetooth met Sport Band (M/L) - Silver / White
    SamsungGalaxy Watch8 44mm Bluetooth met Sport Band (M/L) - Silver / White
    Voor Android|44,0 mm breed|Wit

    Conditie bijhouden

    Batterij

    Gebruiksgemak

    Smartfuncties

    Stevigheid

    Mogelijkheden

  • Amazfit Balance 2 - Zwart (met extra Lava-band)
    AmazfitBalance 2 - Zwart (met extra Lava-band)
    Voor Android & iPhone|50,5 mm breed|Zwart

    Conditie bijhouden

    Batterij

    Gebruiksgemak

    Smartfuncties

    Stevigheid

    Mogelijkheden

Smartwatches voor Android getest

We hebben smartwatches van onder meer Samsung, Garmin, HUAWEI en REDMI getest. Voor dames en voor heren. We testen ze op smartfuncties zoals bellen en op functies waarmee je je conditie bijhoudt. Dat is handig bij het sporten. Ook testen we hoe lang de batterij meegaat, het gebruiksgemak en hoe stevig het horloge is. Je wilt natuurlijk dat je de smartwatch kunt gebruiken bij het fitnessen, zonder dat hij stuk gaat.

Smartwatch voor Android kopen

Je kunt een smartwatch voor bij je Android-telefoon kopen met verschillende functies. Zo hebben ze smartfuncties als bellen en berichten ontvangen en sturen.

De meeste smartwatches houden ook je conditie en sportprestaties bij. Je kunt bijvoorbeeld het volgende meten:

  • Sportprestaties bijhouden
  • Slaap bijhouden
  • Zuurstofsaturatie meten
  • Hartslag meten

Ook kun je met sommige smartwatches je locatie bijhouden en muziek luisteren zonder dat je je smartphone bij je hebt.

Bedenk welke functies je belangrijk vindt. Filter en vergelijk en vind de beste smartwatch voor jouw Android.

Smartwatches voor Android vergelijken

Vergelijk de smartwatches op opties en mogelijkheden. Bijvoorbeeld op locatiebepaling, slaap meten, muziekopslag en wat een goedkope smartwatch is om met jouw Androidtelefoon te gebruiken. En kies je voor een rond of rechthoekig scherm?

Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap kun je ook testresultaten vergelijken. Zo helpen we jou.

Smartwatches per merk