Smartwatches waarmee je kan zwemmen

Smartwatches voor zwemmen getest

Zwemmen met een smartwatch kan je zwemervaring verbeteren. Of je nu baantjes trekt in het zwembad of in open water zwemt; een goede smartwatch helpt je je prestaties te volgen. Wij hebben verschillende smartwatches getest die geschikt zijn om mee te zwemmen. Denk aan populaire merken zoals Apple, Garmin, en Samsung. Onze test richtte zich op onder meer het meten van afstand, locatie en route en hartslag bij hardlopen en fietsen. Ook beoordelen we de smartfuncties, het gebruiksgemak en de batterij.

Smartwatch voor zwemmen kopen

Wil je een smartwatch kopen waarmee je kunt zwemmen? Dan zijn er een paar zaken waar je op kunt letten. Allereerst is het belangrijk dat de smartwatch genoeg waterdicht is. Let daarbij op de aangegeven waterbestendigheid. Die kan op het horloge op verschillende manieren genoteerd zijn.

Daarnaast wil je een smartwatch die nauwkeurige metingen biedt. Dit betekent dat de sensoren van hoge kwaliteit moeten zijn, vooral voor het meten van bijvoorbeeld de hartslag. En een snelle/goede GPS/GNSS-antenne ook belangrijk, want alleen als je arm boven water komt heeft hij bereik.

Ten slotte is het handig om naar het comfort en de bediening te kijken. Een goed passende polsband is essentieel, vooral omdat de smartwatch goed moet blijven zitten tijdens het zwemmen. Ook moet het scherm helder genoeg zijn om af te lezen in fel zonlicht of onder water.

Smartwatches voor zwemmen vergelijken

Bij het vergelijken van smartwatches voor zwemmen is het verstandig om verschillende modellen naast elkaar te zetten. Onze vergelijker helpt je hierbij door de belangrijkste specificaties en testresultaten op een rij te zetten. Je kunt eenvoudig filteren op belangrijke eigenschappen. En dan vergelijken en zien welke smartwatch het beste scoort op alle testonderdelen. Daarvoor moet je wel ingelogd zijn met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap.

Daarnaast kun je ook de reviews van andere gebruikers lezen. Deze ervaringen kunnen je een goed beeld geven van hoe de smartwatch in de praktijk presteert. Let daarbij op opmerkingen over de batterijduur, de duurzaamheid van het horloge, en eventuele problemen die gebruikers hebben ervaren.