Smartwatches waarmee je kan bellen getest

We hebben verschillende smartwatches getest waarmee je kunt bellen. Deze horloges zijn ideaal als je je telefoon niet uit je zak of tas wilt halen. Populaire modellen zoals een Apple Watch, Samsung Galaxy Watch en Garmin Venu hebben we uitgebreid beoordeeld. We letten op gebruiksgemak, batterijduur, en extra functies zoals bloeddrukmeting en muziekdiensten. Zo zie je in één oogopslag welke smartwatch het beste bij je past.

Smartwatch waarmee je kan bellen kopen

Wil je een smartwatch kopen om mee te bellen ? Kijk dan goed naar je wat je precies zoekt. Met de getoonde smartwatches kun je een telefoongesprek aannemen en vaak ook zelf bellen.

Wil je een horloge waarmee je kunt bellen zonder je telefoon bij je te hebben? Dan kies je voor een smartwatch met 4G LTE. Daarbij heb je wel een passend mobiel abonnement nodig.

De meeste smartwatches waarmee je kunt bellen hebben ook rechtstreekse GPS. Daarvoor heb je dus ook je smartphone niet nodig.

Denk verder goed na over wat je belangrijk vindt: een lange batterijduur, veel apps, of juist een goede prijs-kwaliteitverhouding.

Smartwatches waarmee je kan bellen vergelijken

Bij het vergelijken van smartwatches is het belangrijk om naar de functies te kijken. Wil je bijvoorbeeld dat je kinderen altijd bereikbaar zijn, kies dan een model met 4G en belmogelijkheden. Filter op 4G LTE voor een smartwatch waarmee je kunt bellen zonder smartphone bij je te hebben. Gebruik je hem voornamelijk voor sporten, dan moeten de GPS en gezondheidsfuncties goed zijn.

Let op de prijs, maar onthoud dat een goedkope smartwatch niet altijd de beste keuze is. Soms is het beter iets meer te investeren voor betere kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid. Onze vergelijker helpt je om snel de beste smartwatch om mee te bellen te vinden die aan jouw wensen voldoet.