Voel je veiliger met een smartwatch met valdetectie. Zo'n smartwatch detecteert wanneer je valt en schakelt dan hulp in.

Smartwatch met valdetectie kopen

Sommige smartwatches hebben ook valdetectie. Dit zit op de Galaxy Watch-serie van Samsung en de Apple Watch-modellen. Ook andere horloges zoals van Garmin kunnen soms een val herkennen. En zo zijn er meer merken met een smartwatch met valherkenning. Je kunt dus uit meerdere merken en modellen kiezen. Maar bekijk eerst welke functies ze hebben en hoe de valdetectie op het model van jou keuze werkt.

Wat is een smartwatch met valdetectie?

Een smartwatch met valdetectie is niet hetzelfde als een alarmhorloge voor ouderen. Wel werkt het ongeveer hetzelfde.

Met ingebouwde sensoren signaleert de smartwatch een valpartij. Reageer je vervolgens niet op de melding op de smartwatch? Dan stuurt de watch automatisch een SOS-noodmelding (met locatie) naar vooraf ingevoerde contacten. Sommige horloges alarmeren ook meteen de hulpdiensten. Of je kiest er zelf voor dat je de smartwatch de ambulance laat bellen.

Een smartwatch heeft valdetectie als extra functie. Een alarmhorloge voor senioren is specifiek voor alarmeren bedoelt. Die heeft dus veel minder functies.

Smartwatches met valdetectie getest

In onze test van smartwatches zitten verschillende horloges met valdetectie. Je kunt ze met elkaar vergelijken en meteen een horloge met valsensor kopen.

Vergelijk de smartwatches op smart- en sportfuncties en op andere eigenschappen die jij belangrijk vindt.