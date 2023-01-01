icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
AppleWatch SE 3 (GPS + Cellular) 44-mm met aluminium kast en sportbandje (M/L) - Middernacht / Middernacht

In de uitvoering
  • Geschikte smartphone:  Voor iPhone
  • Breedte:  39,5 mm breed
  • Kleur:  Zwart
€ 329,-

6 winkels

Laagste prijzen

  •  
  •  
  •  
Testresultaat

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Apple Watch SE 3 (GPS + Cellular) 44-mm met aluminium kast en sportbandje (M/L) - Middernacht / Middernacht is een smartwatch met OLED scherm. Hij heeft een aanraakscherm. Je kunt met deze smartwatch je slaap bijhouden. Hij heeft ingebouwde GNSS en kan daardoor altijd je locatie bepalen. Je kunt contactloos betalen met dit horloge. Het is mogelijk om een externe harstslagmeter te koppelen. Hij kan voor sommige sporten herkennen dat je een work-out doet, maar bent vergeten om de work-out-app te starten.

Samenvatting

Geschikte smartphone
Voor iPhone
Breedte
39,5 mm breed
Kleur
Zwart

