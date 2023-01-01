GooglePixel Watch 4 (41 mm) Bluetooth/Wi-Fi - Matzwart / Obsidiaan

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Google Pixel Watch 4 (41 mm) Bluetooth/Wi-Fi - Matzwart / Obsidiaan is een smartwatch met OLED scherm. Hij heeft een aanraakscherm. Je kunt met deze smartwatch je slaap bijhouden. Hij heeft ingebouwde GNSS en kan daardoor altijd je locatie bepalen. Je kunt contactloos betalen met dit horloge. Hij kan voor sommige sporten herkennen dat je een work-out doet, maar bent vergeten om de work-out-app te starten.