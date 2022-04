Smartwatches met muziek

Smartwatches met muziekopslag getest

We hebben meerdere smartwatches getest waar je muziek op kunt opslaan. We testen natuurlijk op de smart functies en sportfuncties van de smartwatch. Dus hoe goed zijn de notificaties en andere mogelijkheden en hoe goed houdt hij je conditie bij. Maar we kijken in de test ook naar de muziekdiensten. Zodat je weet of de smartwatch goed werkt met Spotify, Deezer of een andere dienst van je voorkeur.

We oordelen hoe makkelijk de muziekdiensten zijn in te stellen op de smartwatch. En of je eenvoudig playlists kunt downloaden naar het horloge met behulp van je smartphone. Daarnaast kijken we ook of je makkelijk een playlist kunt selecteren en afspelen op de smartwatch of via een smartphone die verbonden is aan het horloge.

Smartwatch met muziek kopen

Voor je een smartwatch voor muziek gaat kopen, moet je op wat dingen letten.

Om zonder je smartphone via je smartwatch muziek te luisteren, moet je muziek kunnen opslaan op je horloge. Daarvoor heb je intern geheugen nodig.

Daarnaast moet je je favoriete mp3's of playlist op de smartwatch kunnen zetten en hem kunnen luisteren. Je maakt bijvoorbeeld in Spotify of Apple Music een playlist aan en speelt deze af via je sporthorloge met bluetooth op een draadloze koptelefoon.

Smartwatch met muziek vergelijken

Wil je op een sporthorloge muziek kunnen luisteren? Vergelijk de verschillende modellen bij ons. Bekijk de details van de horloges. Dan zie je of het horloge van je keus de muziekdienst ondersteunt die jij graag gebruikt. Heb je bijvoorbeeld al een playlist in Spotify? Dan moet de smartwatch Spotify ondersteunen. Alleen dan kun je via bluetooth op je draadloze hoofdtelefoon jouw lijst luisteren.

Vergelijk de smartwatches ook op andere belangrijke functies, zoals het meten van je sportprestaties en gezondheid.

Wanneer gebruik je een smartwatch met muziek?

Hardlopen zonder telefoon mee te nemen is handig. Om onderweg muziek te luisteren draag je een sporthorloge met muziek. Gebruik daarbij een draadloze koptelefoon en je hebt volop bewegingsvrijheid.