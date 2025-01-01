Smartwatches met muziek

Als je muziek op de smartwatch opslaat, kun je ernaar luisteren zonder internetverbinding. Ook als je je smartphone niet bij je hebt. Houd er wel rekening mee dat je een draadloze hoofdtelefoon nodig hebt.

Smartwatches met muziekopslag getest

We hebben meerdere smartwatches getest waarop je muziek kunt opslaan. We testen natuurlijk op de smartfuncties en sportfuncties van de smartwatch. Dus hoe goed zijn de meldingen en andere mogelijkheden. En hoe goed houdt hij je conditie bij. Maar we kijken in de test ook naar eigen muziekbestanden afspelen.

We oordelen hoe makkelijk je eigen muziekbestanden kunt opslaan op de smartwatch en hoe makkelijk je die kunt afspelen.

Smartwatch met muziek kopen

Voor je een smartwatch voor muziekbestanden gaat kopen, moet je op wat dingen letten.

Wil je zonder je smartphone muziek luisteren via je smartwatch? Dan moet je muziek op je horloge kunnen opslaan. Op het horloge moet genoeg opslagruimte zitten voor jouw mp3's.

Denk er ook aan dat je een draadloze koptelefoon nodig hebt om de muziek te kunnen horen. Die verbind je via bluetooth met de smartwatch.

Smartwatch met muziek vergelijken

Wil je met een smartwatch muziek kunnen luisteren zonder je smartphone bij je te hebben? Vergelijk bij ons de verschillende modellen met muziekopslag. Onder het kopje 'muziek' kun je ook filteren op muziekdiensten als je liever muziek via bijvoorbeeld Spotify luistert.

Vergelijk de smartwatches ook op andere belangrijke functies. Zoals het meten van je sportprestaties en gezondheid.

Wanneer gebruik je een smartwatch met muziek?

Hardlopen zonder je telefoon is handig. Je kunt onderweg muziek luisteren met een smartwatch waarop muziek staat. Gebruik een draadloze koptelefoon. Zo heb je volop bewegingsvrijheid.