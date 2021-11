Apple Watch Series 7 GPS: eerste indruk

Conclusie

De Apple Watch Series 7 verschilt niet zoveel van de Apple Watch Series 6. De ondersteuning voor snelladen is een schrale troost voor de nog altijd teleurstellende batterijduur. Verder is het scherm iets groter en zou het horloge robuuster zijn. Maar hij heeft dezelfde gezondheidsfuncties en is even snel als zijn voorganger.

Al is zo’n vergelijking misschien niet helemaal eerlijk, want bezitters van een recent Apple-horloge zijn duidelijk niet de doelgroep. Dat zijn de mensen die voor het eerst een Apple Watch kopen, of hun jarenoude model willen vervangen. Voor hen is het gewoon een prima horloge, en één die weer net wat beter is dan het vorige Series 6-model. Ook al is het maar een beetje.

Groter scherm

De Apple Watch Series 7 is iets groter dan eerdere Series 4, 5 en 6-modellen. Ook het scherm is groter. Dat komt door een grotere horlogekast, maar ook door smallere randen rondom het scherm. Daardoor past er soms net wat meer tekst op het scherm. Of zijn de knoppen op het scherm wat groter. Het scheelt allemaal niet zo veel, en het is zeker geen wereld van verschil. Veel mensen zullen dan ook het subtiele verschil tussen het Series 6- en Series 7-formaat missen.

Schermbarsten

Het scherm is niet alleen groter, maar volgens Apple ook beter bestand tegen barsten. Niet dat we ooit een Apple Watch met gebarsten scherm hebben gezien. En daar kregen we ook geen meldingen over. Het is dus niet zo’n belangrijk punt, al is het mooi meegenomen dat de kans op een barst nog iets kleiner is geworden. De extra barstbestendigheid komt door dikker glas voor het scherm en een vlakke onderkant van het glas aan de binnenkant van het horloge. Apple Watch Series 7 is verder stof­bestendig en geschikt om mee te zwemmen, bijvoorbeeld in de zee of in een zwembad.

Snel & vaak opladen

De Watch Series 7 heeft dezelfde teleurstellende batterijduur als eerdere Apple Watch-modellen. Apple adverteert met een gebruiksduur tot 18 uur, maar het hangt wel af van hoe je het horloge gebruikt. Draag je het horloge dag en nacht, dan moet je het dus 1 of 2 keer per dag opladen.

Apple biedt wel een schrale troost: opladen kan nu met een USB-C-snellader. We zullen de oplaadsnelheid zelf nog testen, maar volgens Apple laadt je in zo’n driekwartier op tot 80%. En 8 minuten bijladen voor het slapengaan zou voldoende zijn voor 8 uur slaaptracking. Je hebt hiervoor wel een Apple USB C-lichtnetadapter van 20 Watt nodig. Deze is niet meegeleverd, de oplaadkabel wel.

Duurzaamheid

Dat een lichtnetadapter niet is meegeleverd, draagt bij aan de duurzaamheid. Veel mensen hebben al zo’n oplader. Anderen kunnen het erbij kopen. Dit voorkomt onnodige productie.

Ook om andere redenen is de Apple Watch Series 7 is een duurzame keuze. Als je toe bent aan een nieuwe smartwatch tenminste. Zo gaat Apple op een verantwoorde manier om met conflictmineralen. En het bedrijf gebruikt groene energie, net als steeds meer van Apples toeleveranciers. Verder zit er geen plastic seal meer om de doos van het horloge. En je kunt een oude smartwatch bij Apple inruilen of inleveren voor recycling. De Apple Watch Series 7 is op zijn beurt gedeeltelijk gemaakt van gerecyclede materialen. Koop je een rode Watch, dan gaat een deel van de opbrengst naar het Wereldfonds voor de bestrijding van aids of het Wereldfonds voor de bestrijding van COVID-19.

Cellular-versie ‘binnenkort’

Binnenkort zijn er ook Celluar-modellen van het horloge verkrijgbaar. Wanneer precies, dat zegt Apple niet. Met een Cellular-model heb je een directe internetverbinding tussen het horloge en je telecomprovider. Handig als je je iPhone niet bij je hebt. KPN en T-Mobile gaan abonnementen aanbieden voor de Cellular-versie van de Apple Watch Series 7. Sommige telecomaanbieders ondersteunen ook gezinsconfiguratie, zodat gezinsleden die zelf geen iPhone hebben toch een Apple Watch kunnen gebruiken. Het is nog niet bekend of Nederlandse telecomaanbieders dat ondersteunen.

Testresultaten

We hebben ook testresultaten van andere Apple smartwatches. Zodra de Apple Watch Series 7 door ons complete testprogramma is, voegen we die toe aan onderstaand overzicht.