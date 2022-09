Apple Watch Series 8 GPS

Conclusie

De Apple Watch Series 8 is gewoon een Apple-horloge zoals we dat al langer kennen. Dit zijn de belangrijkste redenen om voor dit nieuwste, duurdere model te kiezen:

Als je je ovulatiedatum wilt weten, bijvoorbeeld omdat je zwanger probeert te worden.

Als je nauwkeurigere voorspellingen van je cyclus wilt.

Als je het fijn vindt dat het horloge mogelijk een auto-ongeluk detecteert en dan automatisch hulp inschakelt.

Voor de meeste mensen waarschijnlijk geen redenen om voor de Series 8 te kiezen. Je kunt dan beter een andere goedkopere smartwatch overwegen. Zeker nu de Series 8-modellen zoveel duurder zijn dan de Series 7-modellen van vorig jaar.

De temperatuur van je pols

Een Series 8-horloge heeft 2 temperatuursensors. Eentje voor je pols, de andere voor de omgeving. Deze meten tijdens je slaap regelmatig de temperatuur. Als je wakker wordt, zet het horloge 2 temperaturen in de Gezondheid-app op je iPhone:

De omgevingstemperatuur (bijv. 35,5 °C).

De schatting van je polstemperatuur (bijv. 36,2 °C).

De temperatuur van je pols is dus nadrukkelijk een schatting op basis van meerdere metingen van zowel je pols als van de omgeving. In de grafiekweergave zie je de schatting van de temperatuur niet eens. Je ziet dan een grafiek met variaties ten opzichte van jouw persoonlijke basistemperatuur.

Gebruikt voor menstruatiecyclus

De Apple Watch gebruikt de temperatuurmetingen om de voorspellingen van je menstruatiecyclus te verbeteren. Die voorspellingen krijg je als je menstrueert én de Apple Cyclus-app gebruikt.

Na ongeveer 2 cycli stuurt het horloge ook achteraf een melding met de dag waarop je waarschijnlijk ovuleerde. Dit kan mensen met een zwangerschapswens helpen inschatten of ze op de juiste dagen gemeenschap hadden.

Thermometer niet weggooien

Apple geeft verder geen interpretatie van de polstemperatuurschattingen. Veranderingen in je lichaamstemperatuur kunnen niet alleen door ovulatie komen. Ook dieet, alcoholgebruik, lichaamsbeweging, jetlag of ziekte kunnen veranderingen veroorzaken. Je krijgt ook geen seintje wanneer je koorts hebt. Hiervoor is meten met een rectale thermometer nog steeds de norm.

Hulp na een auto-ongeluk

De andere nieuwe functie op de Apple Watch Series 8 is het vaststellen van ernstige auto-ongelukken. Daarna belt het horloge automatisch 112 waarschuwt je SOS-contactpersonen. De GPS-uitvoering van het horloge kan alleen hulpdiensten bellen als hij is verbonden met wifi of met je iPhone.

Crashdetectie is wat ons betreft niet een functie waarvoor je dit horloge speciaal moet kopen. Het is wel een mooie extra functie als je toch al van plan was om voor de Apple Watch Series 8 te kiezen.

Om te bepalen wanneer er sprake is van een ongeluk, gebruikt het horloge informatie uit de versnellingsmeter, gyroscoop, GPS, barometer, en microfoon. Mogelijk worden niet alle ongelukken gedetecteerd. Volgens Apple werkt de functie ook als je als passagier meerijdt, zelfs op de achterbank. En het bedrijf zegt dat de functie altijd actief is. Je hoeft dus niet te navigeren met de Kaarten-app van Apple of Autorijden-focus in te schakelen.

Andere wijzigingen

De meeste andere vernieuwingen in de Apple Watch Series 8 komen via een software-update ook naar oudere modellen. Zo bevat watchOS 9 een nieuwe Medicijnen-app en zijn de Work-out-app en Slaap-app uitgebreid met nieuwe functies.

De prijsstijging verklaard

De Apple Watch-modellen zijn dit jaar duurder dan die van vorig jaar. Voor het 41 mm aluminium-model met sportbandje steeg de prijs met €70. Laten we daar niet flauw over doen: de dollarprijs van dit horloge is net zo hoog als die van de Series 7. Door andere wisselkoersen krijg je nu alleen minder dollars voor een euro. Apple is een Amerikaans bedrijf en rekent de dollarprijzen (ongeveer) om naar euro’s. En in Nederland stijgt die prijs vervolgens nog door de thuiskopievergoeding en btw.

Testresultaten

We hebben ook testresultaten van andere Apple smartwatches. Zodra de verschillende Apple Watch Series 8-modellen door ons complete testprogramma zijn, voegen we die toe aan onderstaand overzicht.