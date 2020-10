Eerste indruk|De Apple Watch Series 6 is een mooie opvolger van eerdere Apple Watch-modellen. Met als belangrijkste toevoeging een zuurstofsaturatiesensor, die voor veel mensen amper meerwaarde zal hebben. De Apple Watch Series 6 beschikt ook over de nieuwste watchOS-update, met de handige functies ‘Slaap bijhouden’ en ‘Handen wassen’.

Conclusie

De Apple Watch Series 6 is ‘gewoon’ weer een Apple Watch. Er zijn wat kleine wijzigingen ten opzichte van eerdere versies. Het is dus een goede smartwatch voor bij een iPhone, die motiveert om gezond te leven. En met veel beschikbare apps en talloze horlogebandjes.

Een groot deel van de vernieuwingen komt via een update ook naar oudere Apple Watches. Dat geldt bijvoorbeeld voor de functies ‘Slaap bijhouden’ en ‘Handen wassen’. Exclusief in de Series 6 zijn onder andere de saturatiesensor en de nieuwe hoogtemeter.

Zuurstofsaturatiesensor

De grootste nieuwigheid is zonder twijfel de SpO2-sensor. Apple volgt hiermee concurrenten, die al langer zo’n sensor in hun smartwatches stoppen.

Een incidentele lage saturatiewaarde kan een signaal zijn dat je het wat rustiger aan moeten doen. Bijvoorbeeld omdat je ziek bent of wordt of omdat je je teveel inspant met sporten. Structureel lage saturatiewaarden kunnen een reden zijn om contact op te nemen met een arts.

De toegevoegde waarde van deze sensor is beperkt. Apple geeft namelijk aan dat de gemeten saturatiewaarden alleen voor conditie- en gezondheidsdoeleinden zijn. En dus niet voor medisch gebruik, zelfdiagnose of overleg met een arts. De sensor is dus geen hulpmiddel om hart, long- of ademhalingsaandoeningen te herkennen, te monitoren of te behandelen.

Always-on hoogtemeter

In de Series 6 zit nu ook een hoogtemeter die altijd aan staat. Op een wijzerplaat met de Hoogte-complicatie zie je continue op welke hoogte je bent. Voorheen kon je alleen tijdens workouts het hoogteverschil zien. Bovendien meet de Series 6 hiermee automatisch hoe snel je trappen op- en afgaat. Dit geeft een indicatie van je mobiliteit.

We twijfelen wel wat hoe accuraat hoogtemeter is. Dit gaan we in ons laboratorium onderzoeken.

Slaap bijhouden en Handen wassen

Naast deze Series 6-wijzigingen, zijn er 2 handige nieuwe functies: Slaap bijhouden en Handen wassen. Ze staan standaard op de Series 6, maar zijn ook als update beschikbaar voor oudere Apple Watch-modellen.

Andere vernieuwingen

Het Series 6-horloge verschilt nog in meer opzichten van zijn voorganger, waaronder:

De batterij is iets groter. Apple claimt echter nog steeds dezelfde korte batterijduur als bij eerdere Apple-horloges: 18 uur.

Er zit een U1-chip in. De toepassingen zijn nog beperkt, maar de technologie is nodig voor bijvoorbeeld digitale autosleutels en de Apple AirTag .

in. De toepassingen zijn nog beperkt, maar de technologie is nodig voor bijvoorbeeld digitale autosleutels en de . Hij kan nu verbinding maken met wifinetwerken via 5 GHz . De Watch gebruikt wifi als hij niet binnen Bluetooth-bereik van je iPhone is.

. De Watch gebruikt wifi als hij niet binnen Bluetooth-bereik van je iPhone is. Hij is verkrijgbaar in 2 nieuwe kleuren: blauw en rood. Hij is ook verkrijgbaar in het bekende donkergrijs, zilverkleurig en goudkleurig.

Duurzame keuze

Als je een smartwatch gaat kopen, dan maak je met de Apple Watch een duurzame keuze. Apple gaat op een verantwoorde manier om met conflictmineralen. Ook gebruikt het bedrijf groene energie en streeft het naar CO2-neutrale productie in 2030.

Recycling

Verder kun je een oude smartwatch bij Apple inruilen of inleveren voor recycling. De Apple Watch Series 6 heeft een kast van gerecycled aluminium. Om onnodige productie te voorkomen, is er geen lichtnetadapter meegeleverd. Je kunt hiervoor een bestaande lichtnetadapter gebruiken, zoals die van je iPhone.

Schenking Wereldfonds

Koop je de rode kast, dan geeft Apple geld aan het Wereldfonds voor de bestrijding van pandemieën.

Series 6, SE, of Series 3?

Als je een volledig uitgeruste Apple Watch wilt kopen, dan kies je logischerwijs voor de Series 6. Apple heeft de Series 5 en Series 4 uit het assortiment gehaald. Winkeliers zullen hiervan waarschijnlijk hun laatste voorraden verkopen. Daarna zijn die modellen dan uitverkocht.

Als je goedkoper uit wilt zijn, kun je kiezen voor de nieuwe Apple Watch SE. In de Apple Watch SE missen een aantal ‘luxe’ functies. Zo ontbreken de zuurstofsaturatiesensor, het always-on scherm en de mogelijkheid om ECG-opnamen te maken.

De Apple Watch Series 3 is ook nog te koop, maar dat is de minst aantrekkelijke keuze. Hij is niet veel goedkoper dan de Watch SE, maar wel een stuk minder capabel.

Testresultaten

Binnenkort publiceren we complete testresultaten van de Apple Watch Series 6 en de Apple Watch SE. We testen daarbij onder andere de nauwkeurigheid van de metingen.

