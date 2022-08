Bloeddruk meten met de Galaxy Watch4

Deze smartwatch heeft een interne sensor (fotoplethysmogramsensor). Zo kan hij je bloeddruk en harstslag meten. Om je bloeddruk te kunnen meten met deze smartwatch moet je de Samsung Health Monitor-app installeren op een Samsung Galaxy-smartphone. Hiervoor heeft je telefoon besturingssysteem Android N of hoger nodig. Zonder Samsung Galaxy-smartphone kun je geen bloedruk- of ECG-meting uitvoeren.

Profiel

Nadat je de smartwatch en smartphone via bluetooth met elkaar hebt verbonden, maak je een profiel aan. Hierna moet je het horloge kalibreren. Dit doe je door het horloge om te doen en 3 keer je bloeddruk te meten met een bloeddrukmeter. Voordat je begint, is het belangrijk dat je ontspant. De band van de bloeddrukmeter schuif je om je bovenarm, aan de kant waar je het horloge niet draagt.

Regelmatig kalibreren

Om te zorgen dat het horloge nauwkeurig meet, wordt aangeraden om het horloge om de 28 dagen te kalibreren. Na de kalibratie kun je het horloge gebruiken om je bloedruk te meten. De meetwaarden worden opgeslagen op de Health Monitor-app op je smartphone.

Let op: je hebt een bloeddrukmeter nodig om het horloge te kalibreren. Dit betekent dus niet dat het horloge je bloeddrukmeter volledig vervangt.

Lees de gebruiksaanwijzing van de Samsung Galaxy Watch4.

Voor wie is deze functie interessant?

Omdat je een bloeddrukmeter nodig hebt voor de maandelijkse kalibratie is deze functie vooral interessant voor patiënten die hun bloeddruk tussendoor of onderweg willen bijhouden. Het is ook handig om deze gegevens als PDF te delen met je huisarts of familie.

Waarschuwing Samsung Health Monitor App

Samsung geeft aan dat de resultaten van de Health Monitor app geen complete diagnose stellen. Overleg dus eerst met je huisarts of zorgverlener voordat je medische stappen onderneemt. Patiënten moeten op basis van de gegevens niet zelf de dosering van hun medicatie aanpassen.

Niet gebruiken bij

Daarnaast raadt Samsung het af om de bloeddrukmeter te gebruiken bij de verschillende aandoeningen zoals: hartritmestoornissen of diabetes. Lees hier voor welke aandoeningen dit nog meer geldt. Het gebruik van de bloeddrukmeter wordt ook afgeraden als je tatoeages op je pols hebt aan de kant waar je het horloge draagt.

Nauwkeurigheid van de metingen

Om te controleren hoe nauwkeurig de smartwatch meet, heeft onze proefpersoon de Samsung Galaxy bloeddrukmeter vergeleken met de waarden van bloeddrukmeter Microlife BP A1 Easy. Deze bloeddrukmeter staat bij STRIDE BP op de lijst van betrouwbare bloeddrukmeters. Deze Microlife bloeddrukmeter is ook gebruikt tijdens het kalibreren van het horloge.

We zien in onze proef dat de waarden van beide bloeddrukmeters heel dicht bij elkaar komen na kalibratie. Soms is er zelfs maar een verschil van 1 of 2 punten. Dat zien we vooral terug als we 's ochtends en 's avonds meten. Goed om te weten, is dat onze proefpersoon jong en gezond is en geen grote broeddrukschommelingen heeft.

Bij het tussentijds meten in de middag kan de bloeddrukmeter een hogere waarde aangeven. Bijvoorbeeld een uur na het eten of inspanning. De waarden die getoond worden op de Galaxy Watch4 zijn dan wat lager dan op de bloeddrukmeter. Dit is op basis van de ervaringen van 1 proefpersoon.

Het valt op dat de gemeten waarden op de smartwach vaak in de buurt liggen van de ingevoerde waarden tijdens de kalibratie. Zelfs als de bloeddrukmeter een wat hogere waarde aangeeft. We hebben niet onderzocht hoe de bloeddrukmeter van de Galaxy Watch4 presteert bij iemand die sterke bloeddrukschommelingen heeft.

De nauwkeurigheid van de metingen van de smartwatch hangt ook sterk af van de bloeddrukmeter die je thuis gebruikt. We hebben de metingen van Galaxy Watch4 ook vergeleken met de gemeten waarden de bloeddrukmeter van Medisana (BU 510). Tussen beide apparaten zat een groter verschil in waarden dan met de Microlife BP A1 Easy.

Bloeddruk: wat is dat?

Bloeddruk is de druk in je bloedvaten. Door deze druk kan het bloed rondgepompt worden in het lichaam en organen en spieren voorzien van zuurstof.

Hoge bloeddruk

Een hoge bloeddruk verhoogt de kans op een hartinfarct of beroerte. Vaten kunnen namelijk beschadigd raken door een hoge bloeddruk. Volgens de Hartstichting is het om deze reden belangrijk om vanaf je 40e elk jaar je bloeddruk te meten.

Bij het meten van je bloeddruk verschijnen er 2 getallen op de meter. Het eerste getal is de bovendruk (systole) en het tweede getal is de onderdruk (diastole). Als je thuis je bloeddruk meet, dan heb je een hoge bloeddruk bij een waarde van 135/85 (bovendruk/onderdruk) en hoger.