Conclusie: vernieuwingen fijn, niet noodzakelijk

Van alle vernieuwingen in de iPhone 14 Pro kun je denken: ‘fijn’. Maar niet: ‘deze moet ik meteen hebben’. Die trend zien we bij veel apparaten: jaarlijks een nieuw model met kleine verbeteringen. Maar geen reden om je oude smartphone meteen af te serveren. Vooral niet als die het nog prima doet. Koop je een keer een nieuwe smartphone, dan profiteer je toch van al die nieuwe snufjes van de afgelopen jaren.

Je kunt dus prima zonder de iPhone 14 Pro. Zeker als je al een recente smartphone hebt. Of een ouder iPhone-model kunt kopen voor veel minder geld. Maar kies je wel voor deze iPhone 14 Pro? Dan heb je absoluut een topper te pakken.

Scherm

'Altijd' aan

Het scherm van een iPhone 14 Pro blijft altijd aan. Ook als je hem vergrendelt en weglegt. Dat is superhandig. Je ziet altijd de tijd, datum, en informatie van je widgets. Ook andere informatie, zoals de muziek die je op dat moment afspeelt. Of de resterende tijd van een kooktimer. Op andere iPhone-modellen moet je hiervoor eerst het scherm aanzetten.

De Altijd Aan-functie schakelt uit als je je iPhone zeker niet nodig hebt. Zoals wanneer je hem neerlegt met het scherm naar beneden, tijdens bedtijd en als je hem aansluit op het scherm in je auto. Ook in de energiebesparingsmodus schakelt het scherm uit. Wil je de Altijd Aan-functie nooit gebruiken, dan kun je hem uitzetten.

Extra helder

In de Altijd Aan-stand wordt het scherm gedimd, maar tijdens gebruik kan het scherm nu extra helder. Deze extra helderheid wordt gebruikt als je HDR-video’s kijkt en wanneer je buiten bent en de iPhone gebruikt in helder zonlicht. Vandaag is het donker en regenachtig en konden we dat niet proberen. Maar van eerdere modellen weten dat bij echt felle zon het scherm wat lastiger afleesbaar kan zijn.

Dynamic Island: nieuwe vorm scherm-inkeping

Verder valt de inkeping in het scherm op. Die is rechthoekig met afgeronde hoeken. De inkeping is minder breed, maar ook wat lager op het scherm geplaatst dan de ‘notch’ uit andere iPhone-modellen. De nieuwe inkeping levert dus geen extra schermruimte op.

De nieuwe inkeping is niet helemaal effen zwart. Afhankelijk van de lichtinval zie je duidelijk de contouren van de onderliggende onderdelen, zoals de camera. Dat is niet zo mooi.

Wel wordt de scherminhoud mooi gecombineerd met dit ‘zwarte gat’. Deze lijkt soms wat groter te worden, bijvoorbeeld als je gebeld wordt. In dat extra grote vlak zie je wie er belt en kun je de oproep beantwoorden of weigeren. Ook kun je er de looptijd van een timer zien. En welke muziek je afspeelt. Dat zie je dan links en rechts van de uitsnede. Je kunt snel terug naar de bijbehorende app door op het bijbehorendezwarte vlak te tikken.

Crashdetectie

Tijdens deze eerste indruk zijn er gelukkig geen auto's gecrasht. We zullen dus Apple moeten geloven dat de iPhone 14 Pro crashdectie na een ongeluk automatisch 112 belt en je SOS-contactpersonen waarschuwt. Het is mooi meegenomen als op die manier hulp wordt ingeschakeld, al detecteert de iPhone 14 Pro mogelijk niet elke botsing.

Om te bepalen wanneer er sprake is van een ongeluk, gebruikt de iPhone informatie uit de versnellingsmeter, gyroscoop, GPS, barometer en microfoon. Deze functie werkt volgens Apple altijd, dus ook als je geen navigatie gebruikt en niet de Autorijden-focus inschakelt. Volgens Apple werkt het zelfs als je als passagier meerijdt op de achterbank. En het zou niet uitmaken of de iPhone zich in een houder op het dashboard bevindt, in je broekzak, of dat deze los in de auto ligt.

Camera’s

Camera’s achterkant

Apple hield jarenlang vast aan camera’s met 12 megapixels (MP). Maar in de iPhone 14 Pro zit een 48 MP-camera. Die extra beeldpunten zorgen voor fijne extra’s:

Je krijgt alsnog een 12 MP-foto, maar 4 beeldpunten worden gebundeld tot 1 groter beeldpunt. Ga maar na: 48 gedeeld door 4 = 12. Deze bundeling zorgt voor meer lichtopvang per beeldpunt, en dus betere foto’s bij weinig licht.

Een nieuwe 2x zoom-optie. Door de middelste 12 MP van de sensor te gebruiken, maak je zoomfoto’s in volledige resolutie en 4K -video’s zonder kwaliteitsverlies.

te gebruiken, maak je zoomfoto’s in volledige resolutie en -video’s zonder kwaliteitsverlies. Als je fotografeert in de professionele RAW -stand, kun je zelf kiezen tussen foto’s in 12 MP of 48 MP.

Dit geldt alleen voor de gewone camera aan de achterkant. De telelenscamera en de ultragroothoekcamera zijn nog steeds 12 MP. Volgens Apple zijn ook deze camera’s verbeterd.

Camera voorkant

Dan de camera aan de voorkant. Deze heeft een kleiner diafragma. Dat zorgt voor meer lichtopbrengst en minder scherptediepte. Je zou dus betere foto’s in weinig licht moeten krijgen, met meer bokeh.

Belangrijker nog is de toevoeging van autofocus, waardoor de camera zelf scherpstelt. Je krijgt daardoor scherpe foto’s, ongeacht hoe ver je de camera van het onderwerp afhoudt.

Mooiere foto’s?

Vanuit de theorie zorgt dit alles inderdaad voor mooiere foto’s. Maar hoe dat in de praktijk uitpakt is niet objectief te beoordelen in een eerste indruk. Daarom testen we de camera’s deze week in gecontroleerde standaardsituaties in ons laboratorium. Zo komen we tot echt vergelijkbare testresultaten.

Prijsstijging verklaard

De iPhone 14 Pro-modellen zijn dit jaar gemiddeld €200 duurder dan vorig jaar. De dollarprijzen van deze telefoons zijn net zo hoog als die van de 13 Pro. Maar door veranderde wisselkoersen zijn de europrijzen flink hoger. Je krijgt voor een euro simpelweg minder dollars dan voorheen. Apple is een Amerikaans bedrijf en rekent de dollarprijzen (ongeveer) om naar euro’s. En in Nederland stijgt die prijs vervolgens met thuiskopievergoeding en BTW.

Testresultaten

We hebben testresultaten van alle Apple smartphones. Zodra de iPhone 14-modellen door ons complete testprogramma zijn, voegen we die toe aan het overzicht.

Disclaimer: leenmodel

We hebben de iPhone 14 Pro van Apple geleend om deze eerste indruk te maken. Normaalgesproken kopen we zelf een exemplaar, maar door de lange levertijd was dat dit keer niet haalbaar. Apple heeft geen invloed gehad op inhoud van deze eerste indruk. En we sturen de smartphone uiteraard terug naar Apple.